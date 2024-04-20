Плей-офф НХЛ с участием Овечкина, Панарина и Кучерова начинается в ночь на воскресенье

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка Стэнли среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинается в ночь на воскресенье. Первыми в борьбу за трофей вступят игроки «Каролины» и «Айлендерс».

Между регулярным чемпионатом и плей-офф была минимальная пауза. Заключительные матчи чемпионата состоялись в пятницу. Первый раунд с учетом возможного проведения семи матчей в каждой паре пройдет до 5 мая.

На этой стадии плей-офф наибольший интерес у российских болельщиков вызовут две пары: «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с «Рейнджерс» Артемия Панарина, а «Тампа», в составе которой выступает лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров, сыграет против «Флориды» Сергея Бобровского.

«Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата НХЛ. Впрочем, этот трофей перед плей-офф не имеет большого значения. Например, «Бостон», обновивший несколько рекордов лиги в чемпионате-2022/23, не сумел преодолеть первый раунд.

Есть и обратные примеры, когда команды, которые едва попадают в плей-офф, преображаются и доходят до решающих стадий. «Флорида», выбившая из розыгрыша «Бостон» в прошлом сезоне, в итоге дошла до финала Кубка Стэнли. А «Сент-Луис» в сезоне-2018/19 и вовсе установил уникальное достижение, став первой командой в истории НХЛ, которая выиграла Кубок Стэнли, занимая по ходу чемпионата последнее место в таблице.

«Вашингтон» в текущем сезоне не впечатлял своей игрой и вполне мог оказаться за пределами первой восьмерки в Восточной конференции. Столичный клуб обеспечил себе восьмое место лишь благодаря победе над «Филадельфией» (2:1) в своем заключительном матче, в котором соперник при счете 1:1 заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. Несмотря на это, нельзя с уверенностью сказать, что «Вашингтон» не сможет преподнести сюрприз в плей-офф: болельщики ждут заброшенных шайб от Овечкина. Любопытно понаблюдать и за лидером «Рейнджерс» Панариным, которому в чемпионате покорился рубеж в 120 очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские противостояния в парах Востока

«Рейнджерс» четыре раза выигрывали регулярный чемпионат НХЛ. В 1994 году они сумели взять и Кубок Стэнли, одолев в финале «Ванкувер» Павла Буре. Команда была близка к повторению достижения в 2015 году: тогда ей вновь удалось взять Президентский кубок, но в финале конференции клуб из Нью-Йорка уступил «Тампе».

«Нью-Йорк Рейнджерс» является одним из семи клубов в лиге, который добивался победы в чемпионате и в том же году брал Кубок Стэнли. Также в НХЛ это удавалось «Эдмонтону» (1987), «Калгари» (1989), «Далласу» (1999), «Колорадо» (2001), «Детройту» (2002, 2008) и «Чикаго» (2013). С 2013 года ни одна команда в НХЛ не может выиграть Президентский кубок и Кубок Стэнли за один сезон.

«В первом раунде всегда бывают какие-то интриги, драма, что здорово и привлекательно для болельщиков. У “Рейнджерс” получился ровный сезон без какой-то драмы. Несколько игроков выдали хороший сезон по статистике, поэтому если “Рейнджерс” проиграют, то это будет огромным сюрпризом», — высказал мнение ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов. Россиянин, долго выступавший в НХЛ, однажды доходил до финала Кубка Стэнли: это случилось в 2006 году после обмена из «Бостона» в «Эдмонтон», который занял восьмое место на Западе в регулярном чемпионате, а затем пробился в финал.

В противостоянии «Флориды» и «Тампы» нет очевидного фаворита, хотя достижения «Лайтнинг» в последние годы внушительнее. «Флориде» важно сдержать Кучерова, который выдал феноменальный чемпионат, набрав по его итогам 144 очка. Интересной представляется дуэль российских голкиперов: ворота «Флориды» будет защищать Бобровский, ворота «Тампы» — Андрей Василевский.

В еще одной паре Востока «Айлендерс» с российской вратарской бригадой (Илья Сорокин — Семен Варламов) сыграет против «Каролины», за которую выступают обладатели Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также на Востоке встретятся «Бостон» и «Торонто».

«Эдмонтон» и путь в финал

На Западе лидер конференции «Даллас» сыграет с занявшим восьмое место «Вегасом», действующим обладателем Кубка Стэнли.

«Интересно будет посмотреть за “Вегасом”, который прилично усилился в конце чемпионата. Будет занятно взглянуть, сможет ли команда повторить успех прошлого сезона или добраться до финала», — сказал Самсонов.

Ставший вторым в конференции по итогам регулярки «Виннипег» сыграет с «Колорадо», «Ванкувер», в котором работает помощником главного тренера Сергей Гончар, — с «Нэшвиллом».

Пристальное внимание многих болельщиков в плей-офф будет приковано к «Эдмонтону», чей лидер Коннор Макдэвид восемь сезонов подряд пробивает рубеж в 100 очков. При этом «Эдмонтон» не попадал в финал Кубка Стэнли с 2006 года. В финале конференции «Эдмонтон» играл два года назад, уступив тогда ставшему обладателем кубка «Колорадо».