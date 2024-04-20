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19:48 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист «Тампы» Сергачев вернулся к тренировкам

Михаил Сергачев в феврале перенес операцию после того, как ему диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Михаил Сергачев вернулся к тренировкам спустя 72 дня после перенесенной операции. Об этом сообщил журналист Крис Кренн на своей странице в X.

Журналист не сообщает, сможет ли хоккеист сыграть в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

9 февраля Сергачев перенес операцию после того, как ему диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги. Соответствующие повреждения он получил в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергачев получил травму в первом матче после восстановления от повреждения ноги. Россиянин вышел на лед после 17 пропущенных встреч. В нынешнем сезоне 25-летний Сергачев провел 34 матча, забросил 2 шайбы и сделал 17 результативных передач.

«Тампа» по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф команда сыграет против «Флориды». Первая встреча противостояния пройдет 21 апреля.

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