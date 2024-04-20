Российский хоккеист «Тампы» Сергачев вернулся к тренировкам

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Михаил Сергачев вернулся к тренировкам спустя 72 дня после перенесенной операции. Об этом сообщил журналист Крис Кренн на своей странице в X.

Журналист не сообщает, сможет ли хоккеист сыграть в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

9 февраля Сергачев перенес операцию после того, как ему диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги. Соответствующие повреждения он получил в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240422&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергачев получил травму в первом матче после восстановления от повреждения ноги. Россиянин вышел на лед после 17 пропущенных встреч. В нынешнем сезоне 25-летний Сергачев провел 34 матча, забросил 2 шайбы и сделал 17 результативных передач.