«Люди сбрасывали нас со счетов». Что значит завирусившаяся улыбка Овечкина

Реакция Александра Овечкина на попадание Вашингтона в плей-офф НХЛ — 2024, что означает его завирусившаяся улыбка | Источник: Чемпионат.com

Выход в плей-офф очень много значит для лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. Его улыбка в стиле Чеширского кота за последних секундах решающего матча регулярки с «Филадельфией» быстро завирусилась и стала едва ли не главным мемом последних дней.

После того как «столичные» не смогли попасть в плей-офф в прошлом сезоне впервые с 2014 года, они не воспринимают эту возможность как должное. Об этом же говорят хоккеисты «Вашингтона». Они также высказались о том, что значит попадание в розыгрыш Кубка Стэнли для Овечкина. Поделился мыслями и сам капитан «Вашингтона». Что же они сказали?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241190&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выход в плей-офф? Да, это здорово, — сказал Овечкин. — Вот почему мы весь год боремся за это место. Это весёлое время».

«Вашингтон», занявший второе место в зоне уайлд-кард в Восточной конференции с 91 очком (40−31−11), будет явным андердогом в серии с «Рейнджерс», которые выиграли Президентский кубок, набрав в регулярке НХЛ 114 очков (55−23−4). Но «Кэпиталз» привыкли к тому, что их недооценивают, и уже доказали неправоту многих сомневающихся, завершив регулярный чемпионат тремя победами за четыре дня и попаданием в плей-офф.

Так что, возможно, в улыбке Овечкина и было что-то от «А я вам говорил», но в ней не было удовлетворения.

«Я думаю, он был очень счастлив, — сказал центрфорвард-новичок Хендрикс Лапьер. — Эти ребята были конкурентоспособны уже какое-то время, и я думаю, что в этом году на нас никто не рассчитывал, так что это была своего рода лёгкая улыбка: “Знаете что? Возможно, люди сбрасывали нас со счетов, но мы знали, что сможем это сделать”.

Овечкин отметил: «У нашей команды были взлёты и падения, обмены, всевозможные ситуации, но мы боролись с этим и добрались до плей-офф. Это самое важное для нас».

Пожалуй, самое сложное время наступило перед дедлайном 8 марта, когда «Кэпиталз» отправили центрального нападающего Евгения Кузнецова, хорошего друга Овечкина и одного из героев победного Кубка Стэнли 2018 года, в «Каролину» — после того как ранее обменяли правого форварда Энтони Манту в «Вегас» и защитника Джоэля Эдмундсона в «Торонто» — всех за драфт-пики.

На тот момент «Вашингтону» не хватало пяти очков до места в плей-офф, но Овечкин тогда поклялся, что «Кэпиталз» будут продолжать бороться за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Он так сильно хочет побеждать, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери. — Руководство должно принимать решения, которые отвечают интересам всей организации и её будущего, — и то, согласны вы или нет, не имеет значения. Но то, как Ови с этим справился, думаю, впечатляет. Он ни на секунду не засомневался, не отправлял сообщения руководству.



Он так же усердно работал и боролся, а после дедлайна его поддержали, возможно, даже больше, чем до».

Сезон капитана «Вашингтона» стал, вероятно, самым странным в его карьере. Ови забил восемь голов в своих первых 43 матчах, а затем наколотил 23 шайбы в последних 36 встречах и закончил регулярку с 31 голом, установив рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ шайбами.

Преодолев все сложности, Овечкин возродился очень вовремя, сумев помочь «Вашингтону» пробиться в плей-офф.

«Его игра в последние три месяца была потрясающей, — сказал правый нападающий “Кэпиталз” Ти Джей Оши. — Я знаю, что для парней в раздевалке на самом деле вопрос был не в этом, а в том, когда Ови разгорячится. И, естественно, это произошло.



…Но эта команда… Восьмёрка нас ведёт за собой, и если он заведён, то и мы заведены».

У Овечкина до сих пор нет объяснения, почему его голеадорская удача отвернулась — почему ему вообще было трудно забивать.

«Я не знаю, — сказал он. — Вы можете увидеть пару голов, это были добивания, ситуации, когда я подставлял клюшку. Нужно просто найти способ забивать. Тебе предстоит сражаться. Ты должен бороться за это. Очень приятно, когда ты выходишь на лёд и помогаешь команде победить».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241189&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин забил свои самые важные голы, когда «Кэпиталз» нуждались в нём больше всего. Он забросил победную шайбу в матче с «Ванкувером» 16 марта (2:1) и ещё две, в том числе решающую, во встрече с «Калгари» двумя днями позже (5:2). Во время отрезка с шестью победами в семи матчах с 14 по 26 марта, который дал «Вашингтону» преимущество в два очка над «Детройтом» в борьбе за второе место в зоне уайлд-кард, Александр забил восемь голов.

Овечкин забросил ещё одну победную шайбу в матче с «Детройтом» 9 апреля и завершил регулярку голом с подставления, что вывело «Вашингтон» вперёд в решающем матче с «Филадельфией».

«Даже когда перспективы выглядели не очень хорошо, он никогда не терял надежды, веры и не начинал думать о себе, — сказал Карбери. — Всегда речь шла вот о чём: “Как я могу помочь команде выйти в плей-офф?” Когда нам нужен был кто-то, кто мог бы создать опасный момент или забить важный гол, когда мы как команда взбирались по таблице и нуждались в победах и результатах, на этом отрезке он забивал в каждом матче».

Овечкин, забивший 72 гола в плей-офф в 147 матчах, занимает второе место среди активных игроков, уступая на одну шайбу нападающему «Далласа» Джо Павелски, у которого 73 гола в 182 встречах. Вероятно, Алексу придётся прибавить несколько шайб к своему снайперскому счёту, чтобы «Вашингтон» получил шанс навязать борьбу «Рейнджерс».

«“Химия” в нашей раздевалке сейчас потрясающая, — сказал Овечкин. — Каждый знает свою роль и то, что он должен делать. Мы все наслаждаемся временем и веселимся».

Позиция Овечкина, лидерство и сила воли на льду и за его пределами служат хорошим предзнаменованием для этой разношёрстной команды. Атмосфера накаляется, поскольку команда подпитывается энергией капитана перед первым матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вы видели его улыбку, — ухмыльнулся Дилан Строум. — Это то, что мы все чувствуем. У него отличная реакция на хорошие моменты на протяжении всего сезона, он воодушевлён».

Оши добавил: «Он втягивает нас в бой».

«Вашингтон» начнёт серию первого раунда на «Мэдисон Сквер Гарден» в воскресенье. Овечкин и его команда будут подходить к матчу в статусе аутсайдера, и, хотя это не совсем та позиция, с которой «столичные» хотят играть против обладателей Президентского кубка, капитан с нетерпением ждёт игры.

«Мы все понимаем, как нам предстоит играть, какой командой будет “Нью-Йорк”, — сказал Овечкин. — Мы просто будем играть матч за матчем и посмотрим, что произойдёт».