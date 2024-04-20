Шестёркин — о вере в победу в Кубке Стэнли: почему бы и не «Рейнджерс»?

«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда. Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ. В текущем сезоне Шестёркин провёл 55 игр, одержал 36 побед, четыре из которых — сухие.