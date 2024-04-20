Клуб НХЛ «Сан-Хосе» не станет подписывать новый контракт с чемпионом Олимпиады Барабановым

ТАСС, 20 апреля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» не станет подписывать новый контракт с российским нападающим Александром Барабановым. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Кёртис Пашелька со ссылкой на генерального менеджера команды Майка Грира.

Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2023/24.

В завершившемся регулярном чемпионате Барабанов провел 46 матчей, в них форвард забросил 4 шайбы и сделал 9 результативных передач. Барабанов в последний раз выходил на лед 27 марта в игре против «Далласа» (6:3), в которой забил гол. После этого россиянин пропустил 11 встреч.

Барабанову 29 лет, игрок не выбирался на драфте НХЛ. За «Сан-Хосе» он выступал с сезона-2020/21, перейдя из «Торонто». До НХЛ Барабанов играл за петербургский СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом (2018) и бронзовым призером двух чемпионатов мира (2017, 2019).