Плей-офф НХЛ начался с гола друга Овечкина! Россияне устроили бойню в США

В большом хоккейном сезоне началась самая вкусная и сладкая его часть — плей-офф Национальной хоккейной лиги. Открывать битву за Кубок Стэнли-2024 было суждено «Каролине Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Обе команды уже встречались на аналогичной стадии ровно год назад. Та серия завершилась победой «ураганов» в шести матчах (4−2).

Спустя год изменилось не так уж и много: «Каролина» все так же считается одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, а «Айлендерс» же одними из последних заскочили в плей-офф. Ключевым отличием за прошедший год можно назвать составы команд. Главным образом — конечно, «Каролины». Боссы «ураганов» активно поработали летом, а затем и на трансферном дедлайне, осуществив ряд ярких сделок.

Среди них выделим пополнение российской делегации в стане «Кейнз»: к Петру Кочеткову и Андрею Свечникову поочередно присоединились экс-звезды «Вашингтон Кэпиталз» и близкие друзья Александра Овечкина Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. С учетом того, что состав «Айлс» тоже богат на наших хоккеистов (вратарский дуэт Ильи Сорокина и Семена Варламова, а также защитник Александр Романов), то противостояние «ураганов» с «островитянами» вполне можно назвать российским.

Этот тезис был подтвержден на первых же минутах стартового матча серии. В самом дебюте встречи в Роли «Каролина» получила право на игру в большинстве, и «лишнего» с успехом реализовал Евгений Кузнецов. Кузя последние пять матчей регулярного чемпионата провел без набранных очков, а его безголевая серия и вовсе составляла 14 игр. Свой мастер-класс звездный россиянин провел именно тогда, как надо, заодно показав фирменную птичку.

Благодаря этой шайбе Кузя сравнялся с Игорем Ларионовым по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли (30). Легендарный Семен Варламов, отыгравший свой первый матч плей-офф НХЛ с июня 2021 года, оказался не у дел после броска своего соотечественника.

«Было важно реализовать большинство. Обычно я делаю передачу из этой зоны, но тут я увидел, что на меня никто не выходит, и поэтому я решил бросить. Получилось неплохо», — так объяснил Евгений эпизод со своим голом.

На шайбу Кузи «Айлендерс» подготовили весьма оперативный ответ. Подопечным Патрика Руа хватило всего несколько минут, чтобы восстановить равновесие. И тут не обошлось без участия россиян.

Александр Романов, которого в одном из эпизодов клюшкой по лицу огрел Андрей Свечников, впервые в своей карьере в качестве игрока «Нью-Йорк Айлендерс» отметился результативным действием, начав голевую атаку своей команды. Первый и последний до сих пор раз, когда внук Зинэтулы Билялетдинова вписал себя в результативный протокол матча плей-офф НХЛ, случился еще в июле 2021-го, когда Александр выступал за «Монреаль Канадиенс».

После такого яркого начала матча соперники на долгое время забыли про голы, хотя саму игру осторожной и закрытой назвать не получится. Голевые моменты были у обеих команд. Особенно у ворот «Каролины», которые защищал не Петр Кочетков, а Фредерик Андерсен, который по ходу сезона пропустил почти полгода из-за проблем со свертываемостью крови. Но 34-летний датский голкипер был надежен.

Развязка в матче произошла уже в финальной трети игры. Евгений Кузнецов к голу прибавил еще и результативную передачу. Она же стала для «Каролины» победной и помогла Кузе получить звание первой звезды встречи. Евгений здорово набросил на ворота от синей линии, шайба заметалась на пятаке, и Стефан Ноэсен переправил снаряд в ворота.

Впоследствии Патрик Руа в надежде на камбэк был вынужден убрать Семена Варламова в пользу шестого полевого игрока, но тщетно — Мартин Нечас оперативно поразил пустые ворота «Айлендерс». 3:1 — «Каролина», как и в прошлом сезоне, начала серию против «островитян» с победы.