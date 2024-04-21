«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 апреля. «Бостон» дома со счетом 5:1 победил «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Бичер (3-я минута), Брэндон Карло (26), Джейк Дебраск (36, 38), Трент Фредерик (58). У «Торонто» единственную шайбу забросил Давид Кампф (42).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23. Его одноклубник защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бостона». Вторая игра пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени в Бостоне.