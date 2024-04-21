«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ
Вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.
Вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.
ТАСС, 21 апреля. «Бостон» дома со счетом 5:1 победил «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Бичер (3-я минута), Брэндон Карло (26), Джейк Дебраск (36, 38), Трент Фредерик (58). У «Торонто» единственную шайбу забросил Давид Кампф (42).
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23. Его одноклубник защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бостона». Вторая игра пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени в Бостоне.
По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место в Атлантическом дивизионе, выступающий в том же дивизионе «Торонто» стал третьим. «Бостон» является шестикратным обладателем Кубка Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011). «Торонто» становился обладателем трофея 13 раз (1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947−1949, 1951, 1962−1964, 1967).