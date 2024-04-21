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09:47 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ

Вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.

Бостон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 21 апреля. «Бостон» дома со счетом 5:1 победил «Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Бичер (3-я минута), Брэндон Карло (26), Джейк Дебраск (36, 38), Трент Фредерик (58). У «Торонто» единственную шайбу забросил Давид Кампф (42).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23. Его одноклубник защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бостона». Вторая игра пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени в Бостоне.

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место в Атлантическом дивизионе, выступающий в том же дивизионе «Торонто» стал третьим. «Бостон» является шестикратным обладателем Кубка Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011). «Торонто» становился обладателем трофея 13 раз (1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947−1949, 1951, 1962−1964, 1967).

Бостон
5:1
1:0, 3:0, 1:1
Торонто
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