Овечкин сколотил бешеное состояние в Америке, великого Федорова нагло обманули. 5 самых богатых русских в НХЛ

Кто из россиян, когда-либо выступавших в НХЛ, самый успешный? А как мерить этот самый успех? Голами? Кубками? Индивидуальными призами? Еще один беспроигрышный способ — сумма контрактов за всю карьеру. Sport24 представляет такой финансовый рейтинг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ns3bYffhmLk" title="5 русских, заработавших в НХЛ больше всех: Овечкин, Малкин и другие легенды / Хоккейные топы" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1 среди россиян (2 в общем списке) Александр Овечкин

Общий заработок: $138,220,892

Максимальный годовой заработок: $10,000,000

Если по голам в НХЛ Александр Овечкин гонится за Уэйном Гретцки, то по совокупности доходов — за другой канадской легендой. В обоих случаях Александр Великий занимает второе место.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появившись в лиге одновременно с Сидни Кросби, они все эти годы мерились кубками, индивидуальными наградами и, конечно же, суммами контрактов. Впрочем, в карьере, что у Ови, что к Сида их было немного. Большую часть заработанных Александром за карьеру денег принес ему долгосрочный контракт на $124 миллиона, который подойдет к концу через два сезона. Подпишет ли Ови новый? Во многом зависит от погони за Гретцки. А там и лидирующего Кросби можно будет догнать, благо отставание невелико — всего $3 миллиона.

2 (5) Евгений Малкин

Общий заработок: $126,720,892

Максимальный годовой заработок: $9,500,000

Где-то рядом с Овечкиным все эти годы был не только Кросби, но и другой лидер «Питтсбурга». Евгений Малкин — величина, хоккеист с большой буквы, но в отношении него, кажется, всегда была недооценка. Чего только стоит непопадание в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Вот и зарплата у него всегда была пусть ненамного, но скромнее, чем у соотечественника Овечкина или товарища по команде Кросби.

Многие бы позавидовали контракту Джино, однако он всё равно остаётся вечным #2. А в истории НХЛ занимает пятое место по объему заработанных средств. Большие деньги Малкин начал зарабатывать сразу после окончания контракта новичка и вопреки слухам так и не стал искать счастье на стороне. Кто знает, может быть Евгений заработал бы больше, выйдя он на свободный рынок? Однако в таком случае в его коллекции было бы меньше Кубков Стэнли.

3 (34) Сергей Бобровский

Общий заработок: $90,814,146

Максимальный годовой заработок: $12,000,000

Российские вратари — это настоящее золото! Это начали понимать и в НХЛ, куда не только охотно зовут наших парней, но и не стесняются раздавать им хорошие контракты. Рекордные соглашения у Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина, скорее всего, еще впереди. Андрей Василевский зарабатывает хорошие деньги, но можно все-таки сказать, что и как чуть раньше Кучеров, вратарь «Тампы-Бэй» сделал своему клубу скидку ради будущих побед.

А вот Сергею Бобровскому участвовать в подобной благотворительности в пользу генменеджеров не пришлось. Имя он заработал в «Колумбусе», а куш сорвал уже во «Флориде». Не «пантеры», так какой-нибудь другой клуб все равно раскошелился бы на двукратного обладателя «Везины». Пресловутая «десятка» от Боба никуда бы не убежала, а в Майами он получил все $12 миллионов.

4 (50) Сергей Федоров

Общий заработок: $81,162,000

Максимальный годовой заработок: $8,000,000

Несмотря на то, что кэпхит в карьере Сергея Федорова не превышала $8 млн, за один сезон — 1997/98 годов в НХЛ он заработал невероятную сумму — 28 миллионов долларов. Удалось это благодаря оффершиту со стороны «Каролины» и победе «Детройта» в Кубке Стэнли — за командный результат русской звезде были положены 12 из 28 миллионов.

Неплохие контракты были у Сергея и после ухода из «Детройта», но почти все заработанное он потерял. Около $60 миллионов безвозвратно ушли в небытие из-за того, что Федоров связался с финансовым мошенником. Восстанавливать потери Сергею пришлось уже на закате карьеры, в том числе играя до 42 лет в России.

5 (72) Павел Дацюк

Общий заработок: $71,746,951

Максимальный годовой заработок: $10,000,000

Карьеру Овечкина и Малкина можно в чем-то сравнить с историей Павла Дацюка. Разумеется, если только на закате не уйдут из «Вашингтона» и «Питтсбурга» соответственно. Дацюк пусть и раскрылся чуть позже, но довольно быстро показал в НХЛ кто есть кто. Волшебник был одновременно и большим мастером, и кубковым игроком.

Он оставался предан «Детройту» и ни разу не выходил на рынок свободных агентов. Как и Малкин, Дацюк решил не менять знакомые декорации и чемпионские амбиции на несколько лишних миллионов. Хотя зарплата Дацюка и достигала $10 млн, он никогда не был в авангарде по заработкам. Скромный человек, который и в плане денег был далеко не хищной акулой. Получал ровно то, чего заслуживал. Просто заслуживал многого.