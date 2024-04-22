Капризов: на буллитах я слабый, даже на тренировках не получается

— Да нет, мне кажется, у каждого есть фишки, я свои до сих пор не могу придумать. У меня с буллитами всю жизнь была проблема. Даже на тренировках не идут. Не знаю, почему не получается. Не моё, — сказал Капризов в выпуске на канале «Суперлига».