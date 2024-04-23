Русские подняли на подвиг канадский клуб-неудачник! Самсонов тащил, Любушкин помог зарешать Мэттьюсу
«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном».
«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном».
Крупное поражение в первом матче серии против «Бостона» дало хоккеистам «Мэйпл Лифс» действенный стимул для перегруппировки сил и поиска новых ресурсов. И если стартовая игра серии была абсоютно неудачной для всех лидеров «Торонто», то второй матч получился намного более содержательным: и Остон Мэттьюс, и Джон Таварес, и Илья Самсонов внесли решающий вклад в победу.
Впрочем, для российского вратаря все складывалось неоднозначно. В первом матче серии он пропустил первым же броском, а во второй игре достаточно быстро пропустил две шайбы.
Однако позже Илья взял себя в руки и заиграл более уверенно. Илья отразил 27 бросков из 29 и переиграл визави Линуса Улльмарка.
Ну, а главным поставщиком позитива для истосковавшихся по успеху болельщиков «Торонто» стал Остон Мэттьюс. Форвард, которого называют конкурентом Александра Овечкина в неофициальном звании лучшего снайпера своего поколения, забил победный гол. В этой комбинации поучаствовал и Илья Любушкин, отыгравший чуть больше 13 минут.
«Торонто» сумел сравнять счет в серии (1−1) и избежать критической ситуации после окончания первой части противостояния. «Кленовые листья» впервые за 9 последних матчей обыграли «Бостон», проявив отменный характер.
«Все еще только начинается. Ждем домашних матчей, будем наращивать и улучшать игру», — пообещал главный тренер Шелдон Киф.
Максим Замятин