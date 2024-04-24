Русские вратари творят безумие в США! Бобровский совершил сейв года
Вратарь «Флориды» Бобровский совершил невероятный сейв в матче против «Тампы».
Вратарь «Флориды» Бобровский совершил невероятный сейв в матче против «Тампы».
Серия между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» является одной из главных во всем первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги. Дело даже не в принципиальности противостояния команд из одного штата. В этой битве сошлись одни из лучших и самых результативных игроков всего сезона, среди которых естественным образом выделяется главный бомбардир «регулярки» Никита Кучеров, а также едва ли не самые яркие вратари последних поколений.
Сергей Бобровский против Андрея Василевского — именно их дуэль по-настоящему озаглавила новое противостояние «Флориды» и «Тампы» в плей-офф. Оба российских вратаря по-разному провели чемпионат, но к розыгрышу Кубка Стэнли подошли в великолепной форме, о чем громко заявили с первого же матча, на двоих совершив более 40 сейвов. Победу в той игре все же добыл клуб Бобровского, а сам Сергей на последних минутах встречи буквально стоял на ушах, отражая опаснейшие выстрелы звездных форвардов «Тампы». Дальше — больше.
Вторая игра серии стала настоящим боевиком. Уже к 16-й минуте встречи «Флорида» вела со счетом 2:0 благодаря голам Сэма Беннетта и Владимира Тарасенко, забросившего свою 45-ю шайбу в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Однако всего за несколько минут во втором периоде «Лайтнинг» не без участия Никиты Кучерова отыграли отставание и были близки к тому, чтобы переломить ход встречи и выйти вперед. Бобровский этого не допустил.
В конце периода российский вратарь «Флориды» совершил главный сейв всего плей-офф. И, возможно, даже года. Мэтт Дамба из «Тампы» уже стрелял по, казалось, пустым воротам, его момент должен был завершиться голом. Однако Бобровский невероятным образом и в прыжке спиной к площадке умудрился отбить шайбу левой рукой.
Андрей Василевский от своего визави не отставал и тоже пополнял свою копилку ярких спасений, раз за разом выручая «Тампу» и отражая множество выпадов мощной атаки «пантер». Особенно обидным для «Флориды» стал сейв российского вратаря «Лайтнинг» после броска Мэттью Ткачука. Американец после своего выстрела уже видел шайбу в воротах, но снаряд оказался в ловушке Василевского.
«Бобровский — Василевский — это КИНО!» — коротко и ясно высказался известный журналист Марк Лазерус.
Неудивительно, что именно Боб и Вася в итоге вошли в тройку звезд матча. И они, возможно, поделили бы первую строчку, если бы не Картер Верхаге. Форвард «Флориды» стал автором победного гола в овертайме и позволил «Пантерз» увеличить преимущество в серии (2−0).
Теперь противостояние переезжает в Тампу, где «молниям» необходимо сделать все возможное для спасения ситуации. А это значит, что работы у вратарей (особенно у Бобровского) прибавится в разы. Если дуэль двух звездных россиян, выигрывавших «Везину», уже сейчас находится на космическом уровне, то страшно представить, каким оно станет в ближайших двух играх.
Автор: Андрей Сенченко