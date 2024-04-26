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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучеров на грани провала в плей-офф. Его одолело «проклятье Бобровского»?

«Тампа» Кучерова проиграла «Флориде» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф.

Тампа-Бэй
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Одна из самых главных и интересных серий всего первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» рискует завершиться, едва дав старт принципиальному противостоянию. От битвы двух соседей по южному штату ожидали самые разные варианты ее развития и итогов, но явно не «свипа».

В том, что «Флорида» является гораздо более сбалансированной командой, нежели нынешняя «Тампа» с ее проблемами в обороне, никто не сомневался, равно как и в вероятном проходе «пантер» во второй раунд турнира. Однако сейчас прошлогодние финалисты Кубка Стэнли близки к победе над «молниями» со счетом 4−0 в серии, и подобный расклад максимально похож на сенсацию.

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«Пантерз» умело пользуются всеми проблемами в игре «Лайтнинг»: давят на болевые точки в обороне и каждый матч серии начинают с быстрого гола, создавая такие ситуации, при которых «Тампу» не способен выручить даже набравший великолепную форму Андрей Василевский, а также нещадно душат главных атакующих звезд соперника и не дают им сделать буквально ничего. А если же «молниям» удается создать момент-другой у ворот «Флориды», то очередной яркий сейв всегда готов продемонстрировать Сергей Бобровский. Его спасение из второй игры серии, например, уже более суток обсуждает весь хоккейный мир.

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Естественным образом при кризисе «Тампы» в нападении внимание на себя обращает Никита Кучеров. Российский суперфорвард «Лайтнинг» провел легендарный, исторический и феноменальный сезон «регулярки» НХЛ, набрав 144 очка в 81 матче и установив уйму самых разных рекордов, но в плей-офф свою результативность Никита снизил, хоть и набирает очки в каждой игре.

Простая и сухая статистика:

  • 1-й матч — 19 минут и 47 секунд игрового времени, 1 голевая передача, показатель полезности «-2», 1 бросок в створ ворот и 5 силовых приемов;
  • 2-й матч — 22 минуты и 12 секунд игрового времени, 1 голевая передача, «+1», 2 броска в створ и 2 хита;
  • 3-й матч — 22 минуты и 31 секунда игрового времени, 1 голевая передача, нулевой показатель полезности, 4 броска в створ и 2 хита.

Неплохие показатели для игроков среднего класса, но не для Кучерова, который за последние несколько лет задрал планку слишком высоко. С первого же матча серии Никита откровенно растворился и стал практически незаметным, даже с учетом трех ассистов в трех играх. Спецбригады большинства вместе с россиянином также едва ли не полностью перестали работать. У «Тампы» за три игры всего два гола при численном преимуществе из порядка десяти попыток, причем одну шайбу из этих двух «молнии» забросили только в формате «6 на 4».

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Одного лишь Кучерова и его игру сложно назвать причиной таких проблем «молний» в атаке, но и исключать данный фактор тоже нельзя. Игроки «Флориды» умело навязали россиянину необходимость больше играть в силовой хоккей и обращать внимание на хиты, нежели заниматься своим любимым делом — творить и расчерчивать ледовую площадку геометрически идеальными передачами.

«Тяжело находиться в таких ситуациях и понимать, что нужно сказать прямо сейчас. Самое главное заключается в том, чего мы хотим. В том, чтобы те, кто верит в успех, пришла завтра на лед тренироваться. Но если кто-то в это никак не поверит, то может просто даже не приходить. Посмотрим, сколько ребят завтра появится на занятиях», — красноречиво высказался о своих подопечных главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер при ситуации, которую можно назвать критической.

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«Молнии» рискуют вылететь слишком рано завершить сезон и вылететь из плей-офф уже на стадии первого раунда со счетом 0−4. Последний раз подобное случалось пять лет назад, когда «Тампа» проиграла «Коламбус Блю Джекетс» (0−4). И в этой истории есть интересное совпадение:

  • в сезоне-2018/19 Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи», но его клуб проиграл команде с Сергеем Бобровским в воротах (0−4), а сам Куч не забросил ни одной шайбы во всех трех играх, в которых он принял участие;
  • в сезоне-2023/24 Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи», но его клуб рискует проиграть команде с Сергеем Бобровским в воротах (0−4), а сам Куч не забросил ни одной шайбы во всех трех играх, в которых он принял участие.

Источник: Reuters

Вот уж действительно проклятье имении Бобровского. У «Тампы» остался один шанс, чтобы не допустить такого провала и сделать шаг к спасению ситуации. Но «Флорида» выглядит слишком мощной и уверенной, чтобы дарить принципиальному сопернику надежду на камбэк.

Автор: Андрей Сенченко

Тампа-Бэй
3:5
0:1, 2:2, 1:2
Флорида
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