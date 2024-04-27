Овечкин в шаге от громкого провала. Разве кто-то ожидал иного исхода?

«Вашингтон Кэпиталз» с огромным трудом и не без доли везения попал в плей-офф НХЛ, а в противостоянии с лучшим клубом «регулярки» «Нью-Йорк Рейнджерс» еще до начала серии выглядел безнадежной боксерской грушей. Но даже с отсутствием хоть сколько-нибудь высоких ожиданий болельщиков и СМИ «столичные» все равно столкнулись с мощной волной критики. Обрушилась она на одного человека — Александра Овечкина. В его случае иначе и быть не может. Личности такого калибра, как Овечкин, всегда вынуждены ловить все пули на себя, так как и уровень их ответственности никак не соотносится с другими.

Впрочем, и сам Александр дал критикам повод для нелицеприятных слов в его адрес. На протяжении всего плей-офф Ови все еще не набрал ни одного очка, за первые две игры лишь один раз бросил в створ ворот, а во втором матче противостояния с «Рейнджерс» при игре в большинстве и вовсе допустил грубую ошибку, которая привела к решающему по сути голу в ворота «Кэпс» и откровенно разозлила Спенсера Карбери. Главный тренер «Вашингтона» нисколько не смутил статус россиянина, и на правах рулевого он высказал капитану команды все свои претензии.

«Не думаю, что когда-либо слышал, чтобы тренер “Вашингтона” орал на Овечкина так, как это сделал Карбери», — удивился известный инсайдер и журналист ESPN Грег Вышински.

«Кто-нибудь вообще видел Овечкина? Суперзвездный голеадор “Кэпс” пропал без вести. “Рейнджерс” так хорошо обороняются против него, что сделали его настолько невидимым. Можно подумать, что он находится в программе защиты свидетелей», — высказался жрналист New York Post Марк Канниццаро.

«Он физически не может делать то, чего хочет. У него высокий хоккейный IQ, но Ови стоит и не двигается. То же было и в начале сезона. Видимо, в свои 38 лет он уже не может играть так агрессивно, как это было раньше», — оценил ситуацию прославленный хоккейный тренер и экс-наставник «Кэпиталз» Брюс Будро.

«Он будто бы не в своей тарелке. Он выглядит неважно, хотя и старается», — наконец, сказал и нынешний рулевой «Вашингтона».

Слова Карбери Овечкин как раз мимо ушей не пропустил. «Нехорошо», — так отреагировал Александр на недовольство наставника. Но подчеркнул, что ему действительно нужно прибавить в созидании и игре на пользу команде.

«Мы все в одной лодке. Нам всем нужно играть лучше, если хотим добиться успеха. Надо успокоиться. У нас молодая команда, но все еще есть опыт. Будем спокойными, терпеливыми, и у нас все получится. Мы уже были в такой ситуации, и знаем, как с ней справиться», — добавил Ови.

При нем «Вашингтон» уже отыгрывался с 0−2 в серии, но нынешние «Рейнджерс» вряд ли по зубам «столичным». Если и у «Кэпиталз» и есть какой-нибудь шанс на успех, то только подаренный «синерубашечниками». Например, как от Игоря Шестеркина в дебюте третьей встречи противостояния. Звездный голкипер клуба из Нью-Йорка неожиданно для всех «поймал бабочку» и не смог отразить простой бросок от Джона Карлссона.

Впрочем, эта ошибка Шести стала единственной для российского голкипера за весь матч. Впоследствии его ворота были заперты на замок: Игорь совершил 27 сейвов и был признан первой звездой встречи, под конец которой даже едва не отметился голом. Такого издевательства Овечкин не потерпел бы.

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Сам же капитан «Вашингтона» действительно больше старался играть на команду. Приходилось выступать даже в роли защитника, но в этом амплуа у 38-летнего форварда не было никаких шансов сорвать контратаку соперника «2 в 1». Всего за 24 минуты игры Овечкин четыре раза бросил в створ ворот (это в четыре раза больше, чем суммарно за предыдущие две игры), отметился одним блокшотом и провел три силовых приема. Хотя свои дежурные «-1» все равно получил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241283&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.