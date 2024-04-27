Овечкин в шаге от громкого провала. Разве кто-то ожидал иного исхода?
«Вашингтон» Овечкина потерпел третье поражение в серии плей-офф с «Рейнджерс».
«Вашингтон» Овечкина потерпел третье поражение в серии плей-офф с «Рейнджерс».
«Вашингтон Кэпиталз» с огромным трудом и не без доли везения попал в плей-офф НХЛ, а в противостоянии с лучшим клубом «регулярки» «Нью-Йорк Рейнджерс» еще до начала серии выглядел безнадежной боксерской грушей. Но даже с отсутствием хоть сколько-нибудь высоких ожиданий болельщиков и СМИ «столичные» все равно столкнулись с мощной волной критики. Обрушилась она на одного человека — Александра Овечкина. В его случае иначе и быть не может. Личности такого калибра, как Овечкин, всегда вынуждены ловить все пули на себя, так как и уровень их ответственности никак не соотносится с другими.
Впрочем, и сам Александр дал критикам повод для нелицеприятных слов в его адрес. На протяжении всего плей-офф Ови все еще не набрал ни одного очка, за первые две игры лишь один раз бросил в створ ворот, а во втором матче противостояния с «Рейнджерс» при игре в большинстве и вовсе допустил грубую ошибку, которая привела к решающему по сути голу в ворота «Кэпс» и откровенно разозлила Спенсера Карбери. Главный тренер «Вашингтона» нисколько не смутил статус россиянина, и на правах рулевого он высказал капитану команды все свои претензии.
Слова Карбери Овечкин как раз мимо ушей не пропустил. «Нехорошо», — так отреагировал Александр на недовольство наставника. Но подчеркнул, что ему действительно нужно прибавить в созидании и игре на пользу команде.
«Мы все в одной лодке. Нам всем нужно играть лучше, если хотим добиться успеха. Надо успокоиться. У нас молодая команда, но все еще есть опыт. Будем спокойными, терпеливыми, и у нас все получится. Мы уже были в такой ситуации, и знаем, как с ней справиться», — добавил Ови.
При нем «Вашингтон» уже отыгрывался с 0−2 в серии, но нынешние «Рейнджерс» вряд ли по зубам «столичным». Если и у «Кэпиталз» и есть какой-нибудь шанс на успех, то только подаренный «синерубашечниками». Например, как от Игоря Шестеркина в дебюте третьей встречи противостояния. Звездный голкипер клуба из Нью-Йорка неожиданно для всех «поймал бабочку» и не смог отразить простой бросок от Джона Карлссона.
Впрочем, эта ошибка Шести стала единственной для российского голкипера за весь матч. Впоследствии его ворота были заперты на замок: Игорь совершил 27 сейвов и был признан первой звездой встречи, под конец которой даже едва не отметился голом. Такого издевательства Овечкин не потерпел бы.
Сам же капитан «Вашингтона» действительно больше старался играть на команду. Приходилось выступать даже в роли защитника, но в этом амплуа у 38-летнего форварда не было никаких шансов сорвать контратаку соперника «2 в 1». Всего за 24 минуты игры Овечкин четыре раза бросил в створ ворот (это в четыре раза больше, чем суммарно за предыдущие две игры), отметился одним блокшотом и провел три силовых приема. Хотя свои дежурные «-1» все равно получил.
Но толку от стараний Александра по факту чуть. «Вашингтон» уже горит 0−3 в серии против «Рейнджерс» и находится в шаге от того, чтобы выступить перед своими болельщиками со словами благодарности за сезон. Свой последний «свип» столичная команда пережила более десяти лет назад: в сезоне-2010/11 «Кэпс» проиграли «Тампе» в четырех матчах серии второго раунда. Сейчас Овечкин и Ко близки к тому, чтобы повторить этот печальный результат уже в первом раунде.