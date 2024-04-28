«Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф

Овечкин высказался о третьем поражении в серии розыгрыша Кубка Стэнли с Рейнджерс, Карлсон, Уилсон, травма ван Римсдайка | Источник: AP 2023

После третьего поражения подряд напряжение в стане «Вашингтона», кажется, нарастает. Впрочем, это неудивительно, ведь теперь команду от вылета отделяет лишь один неудачный исход. Плей-офф может завершиться всего за четыре встречи.

Пожалуй, «столичные» рассчитывали не на такой результат.

После третьего матча с «Рейнджерс» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально высказался о своей игре, о неудачах команды в серии. Не менее эмоциональными были и другие игроки «Кэпс».

Что же они сказали?

«Это разочаровывает, и сейчас мы ничего не можем поделать с прошлым»

После окончания матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на третье подряд поражение своего клуба в серии.

"Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.

Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон — силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную — и посмотрим, что будет.

Сегодня мы открыли счёт, трибуны распалились, но соперник сразу же забил в ответ. Это отстой", — сказал после матча Овечкин.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери также поделился мыслями о причинах неудачной игры команды в серии с «Рейнджерс».

«Мы очень стараемся найти свою игру. Что бы это ни было — бросок в девятку, когда ничего не получается, или один, два, три, четыре хороших паса. Такое можно увидеть при игре в большинстве. Но это не отсутствие усилий, ребята стараются. Просто в атаке мы очень, очень ограничены в действиях с шайбой», — сказал Карбери.

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметил, что «Рейнджерс», даже когда начинают проигрывать, очень быстро находят чем ответить. Впрочем, опытный хоккеист ещё верит в камбэк.

"Я думаю, что на протяжении всей серии они создавали опасные моменты — будь то ответный гол, две шайбы подряд или что-то в этом роде. Это разочаровывает, и сейчас мы ничего не можем поделать с прошлым.

Мы просто должны продолжать держать голову высоко и бороться. В этом сезоне мы много раз бывали в подобных неудачных ситуациях. Мне нравится наша команда, и мы собираемся выложиться по полной. В следующем матче мы перевернём всё", — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон отдельно высказался об игре команды в большинстве. У «столичных» было шесть попыток в третьем матче, но они ни разу не забили. При этом ещё и умудрились пропустить в большинстве.

«В конце концов мы забили один гол в формате “пять на пять”. Игра в большинстве должна помочь. Я думаю, что мы можем ещё немного побыть на одной волне», — сказал Уилсон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня тошнит от этого»

Отдельно хоккеисты «Вашингтона» высказались о травме защитника Тревора ван Римсдайка. Игрок получил повреждение в первом периоде после силового приёма нападающего Мэтта Ремпе, с трудом покинул лёд и больше не появлялся на площадке. Форвард «Рейнджерс» был наказан лишь двумя минутами штрафа.

Нападающий Ник Дауд дал однозначную оценку хиту Ремпе.

«Это был “грязный” удар. Думаю, любой может понять, как Римс сыграл. Время прошло, хоть и быстро, и, на мой взгляд, один игрок воспользовался уязвимым положением другого хоккеиста», — заявил Дауд.

Уилсон — заслуженный «грязный» игрок НХЛ — также остался недоволен этим эпизодом.

«Да, я хочу сказать, что у вас там, ребята, есть секундомер. Я не смотрел, не засекал время. Мне сказали, что нельзя применять силовой приём так поздно. Это довольно поздний удар, один из наших защитников стал мишенью. Неприятно это видеть. Я думаю, в Департаменте безопасности игроков НХЛ, очевидно, посмотрят этот эпизод и позаботятся о нём. Мне показалось, что опоздание было на пару шагов. Всё происходит быстро», — сказал Уилсон.

Карлсон и вовсе эмоционально прокомментировал эпизод. «Вашингтон» лишился уже четвёртого защитника, причём двое получили травмы уже в ходе серии с «Рейнджерс».

«Я устал терять защитников из-за “чистых” силовых приёмов, меня тошнит от этого. Это уж точно. Будь то конец регулярного чемпионата или плей-офф, это разочаровывает. Меня разочаровывает то, что парни могут получить травму, и это посчитают законным», — выговорился Карлсон.