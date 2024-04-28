Кучеров догнал Малкина по числу результативных передач в плей-офф НХЛ

ТАСС, 28 апреля. «Тампа» дома со счетом 6:3 обыграла «Флориду» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Первый раунд, 28.04.2024, 0:05 Тампа-Бэй 6 Флорида 3

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (9-я и 50-я минуты), Брэндон Хагель (13), Брейден Пойнт (16, 30) и Ник Пол (57), у проигравших отличились Картер Верхаге (28), Сэм Райнхарт (32) и Оливер Экман-Ларссон (35).

Андрей Василевский, защищавший ворота «Тампы», отразил 22 броска из 25 и одержал 66-ю победу в плей-офф НХЛ, россиянин вышел на чистое 12-е место по этому показателю и стал рекордсменом среди европейцев, опередив чеха Доминика Гашека (65).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Райнхарт установил снайперский рекорд «Флориды» за один сезон (60 шайб, 57 из них — в регулярном чемпионате), превзойдя достижение Павла Буре, установленное в сезоне-2000/01, когда россиянин отличился 59 раз по ходу регулярного чемпионата.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Первый раунд, 28.04.2024, 3:00 Торонто 1 Бостон 3

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи и довел их количество в Кубке Стэнли до 113 — второй результат среди россиян, он сравнялся с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Рекордсменом является Сергей Федоров (124). Кучеров вышел на второе место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков (150), обойдя Малкина (149, 2008/09). Больше очков за один сезон набирал только канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (173, 2022/23).

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев был признан третьей звездой встречи, на его счету результативный пас. Он провел первый матч с февраля — тогда ему диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги и провели операцию. Перед началом игры болельщики встретили россиянина овациями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния пройдет 30 апреля на площадке «Флориды». По итогам регулярного чемпионата «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, «Тампа» заняла четвертое место. В прошлом году «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Вегасу» (1−4).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Первый раунд, 28.04.2024, 5:30 Вегас 2 Даллас 3 ОТ

В других матчах игрового дня «Торонто» дома проиграл «Бостону» (1:3, 1−3 в серии), результативную передачу сделал защитник хозяев Илья Любушкин. Форвард «Бостона» Брэд Маршанд стал рекордсменом клуба по голам в плей-офф, на его счету 56 шайб, он обошел Кэма Нили (55). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 бросков из 17 и был заменен перед началом третьего периода.

«Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке одолел «Каролину» (3:2 ОТ, 1−3 в серии), вратарь победившей команды Семен Варламов стал автором 42 сейвов, его признали второй звездой прошедшей встречи.