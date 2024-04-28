Героический камбэк русской звезды! Перенес жуткую травму и спас команду

Серия между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» оправдывает и даже превосходит все ожидания по своему уровню накала и количеству сенсаций. Если в успехе «пантер» сомневающихся было чуть, то в их победу со счетом 4−0 едва ли кто-то верил. А «Флорида» после трех игр именно к такому раскладу заставила всех приготовиться: «свип» «Лайтнинг» в первом раунде уже казался вполне реальным.

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Для исправления ситуации «молниям» и тренерскому штабу Джона Купер пришлось идти на необычные меры. «Тампа» незадолго до начала четвертого — возможно, самого важного в сезоне — матча серии удивила своим составом. В нем оказался Михаил Сергачев! Для звездного российского защитника нынешний сезон можно описать двумя словами — несправедливость и преодоление.

Пропустив немалую часть в начале чемпионата, Михаил, едва вернувшись в строй, сразу же его покинул из-за очередной травмы. Но гораздо более серьезной и жуткой. В той самой игре с «Рейнджерс» Сергачев получил переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги и был вынужден лечь на операцию, а после нее — вероятно, забыть о сезоне.

Даже в «Тампе» изначально не верили, что россиянин будет доступен до начала тренировочного лагеря, а уже ближе к плей-офф Джон Купер заявил, что в первом раунде Сергачев не сыграет. Да и Михаил утверждал, что не намерен форсировать свою подготовку. Однако на решающий отрезок серии с «Флоридой» все же присоединился к одноклубникам, которым требовалась помощь для ухода от громкого провала.

Сергачев не играл с начала февраля, он пропустил более двух с половиной месяцев и 31 матч с учетом «регулярки». Однако свое место в топ-4 в паре с Эриком Чернаком не потерял. Равно как и способность не только защищаться, но и давать пользу в атаке.

Воодушевленные ставшей с возвращением россиянина еще более мощной поддержкой фанатов, «Тампа» натурально смела «Флориду» в первом же периоде. После 16 минут с момента стартового вбрасывания на табло горели 3:0 в пользу «молний», которые забивали на любой вкус: в большинстве, меньшинстве и в равных составах. Особенно красивы полился третий гол, когда Никита Кучеров и Брейден Пойнт на огромной скорости сделали из обороны «Флориды» буквально ничто. Беспомощным оказался даже Сергей Бобровский.

Однако «Тампа» по ходу всего сезона приучила к тому, что добытое преимущество даже в три и более шайб не гарантируют ей победу в матче. Этот задел «Лайтнинг» всего лишь за десять минут второго периода едва не упустили.

От фиаско «молний» спас Михаил Сергачев — вернувшийся в состав российский защитник-герой отметился голевой передачей и помог Брэндону Хагелу оформить дубль. Именно этот гол стал для «Лайтнинг» победным. Уже после игры капитан «Тампы» Стивен Стэмкос выступил с мощной речью в честь россиянина, отметив его героические качества. Канадец и сам знает о том, какого это — перенести тяжелую травму и, превозмогая трудности и боль, помочь своей команде.

В третьей 20-минутке «Тампа» уже довела дело до красивой победы, забив еще дважды. Оба раза — при участии Никиты Кучеров. Лучший бомбардир минувшей «регулярки» не так заметен в играх плей-офф, но очки все же набирает в каждом матче (0+6). Оформив ассистентский хет-трик сегодня, Кучеров довел общее число передач в своей карьере в плей-офф НХЛ до 113.

Никита сравнялся по этому показателю с легендой «Питтсбург Пинвгинз» Евгением Малкиным: россияне делят второе место по ассистами в карьере среди действующих игроков НХЛ. Впереди только Сидни Кросби.

6:3 — «Тампа» избежала громкого провала и сумела продлить серию минимум на один матч. Битва за Флориду, которая возвращается на арену «пантер», только начинается.