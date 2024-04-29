Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
00:05
Нэшвилл
Ванкувер
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
28.04
Колорадо
Виннипег
51
Хоккей. НХЛ
28.04
Вегас
Даллас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
30.04
Вегас
Даллас
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
03:00
Вашингтон
Рейнджерс
24
00:05
Нэшвилл
Ванкувер
ОТ
34
28.04
Колорадо
Виннипег
51
28.04
Вегас
Даллас
ОТ
23
28.04
Торонто
Бостон
13
28.04
Тампа-Бэй
Флорида
63
27.04
Айлендерс
Каролина
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:34 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил три шайбы в матче плей-офф НХЛ с «Виннипегом»

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.

Колорадо
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» со счетом 5:1 дома обыграл «Виннипег» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Валерий Ничушкин (32, 40, 60) и Кейл Макар (36). У проигравших отличился Нэйт Шмидт (14).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Колорадо». Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 1 мая по московскому времени в Виннипеге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин забросил шесть шайб в текущем плей-офф. Российский нападающий в трех предыдущих встречах отличился по разу. Этот хет-трик стал для него первым в карьере в НХЛ.

Первый матч в НХЛ провел российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков. Форвард «Виннипега» Владислав Наместников по ходу третьего периода покинул лед из-за травмы.

Колорадо
5:1
1:1, 3:0, 1:0
Виннипег
Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь