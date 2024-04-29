Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил три шайбы в матче плей-офф НХЛ с «Виннипегом»

ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» со счетом 5:1 дома обыграл «Виннипег» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Валерий Ничушкин (32, 40, 60) и Кейл Макар (36). У проигравших отличился Нэйт Шмидт (14).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Колорадо». Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 1 мая по московскому времени в Виннипеге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241296&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин забросил шесть шайб в текущем плей-офф. Российский нападающий в трех предыдущих встречах отличился по разу. Этот хет-трик стал для него первым в карьере в НХЛ.