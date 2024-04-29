Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил три шайбы в матче плей-офф НХЛ с «Виннипегом»
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.
ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» со счетом 5:1 дома обыграл «Виннипег» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Валерий Ничушкин (32, 40, 60) и Кейл Макар (36). У проигравших отличился Нэйт Шмидт (14).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Колорадо». Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 1 мая по московскому времени в Виннипеге.
Ничушкин забросил шесть шайб в текущем плей-офф. Российский нападающий в трех предыдущих встречах отличился по разу. Этот хет-трик стал для него первым в карьере в НХЛ.
Первый матч в НХЛ провел российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков. Форвард «Виннипега» Владислав Наместников по ходу третьего периода покинул лед из-за травмы.