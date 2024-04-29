Российский хоккеист оказался в больнице после попадания шайбы в голову

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский хоккеист «Виннипег Джетс» Владислав Наместников не смог доиграть четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» после попадания шайбы в голову и был доставлен в больницу, сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241294&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на 47-й минуте воскресного матча. Наместников оказался на пути шайбы после броска партнера по команде Нейта Шмидта. Россиянин смог подняться со льда при помощи врачей и ушел в подтрибунное помещение под аплодисменты болельщиков.

«Владислав сейчас в больнице. Это все, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним», — сообщил после матча Боунесс на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале «Джетс».