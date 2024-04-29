Российский хоккеист оказался в больнице после попадания шайбы в голову
Наместников оказался в больнице после попадания шайбы в голову в матче НХЛ.
Наместников оказался в больнице после попадания шайбы в голову в матче НХЛ.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский хоккеист «Виннипег Джетс» Владислав Наместников не смог доиграть четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» после попадания шайбы в голову и был доставлен в больницу, сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс.
Инцидент произошел на 47-й минуте воскресного матча. Наместников оказался на пути шайбы после броска партнера по команде Нейта Шмидта. Россиянин смог подняться со льда при помощи врачей и ушел в подтрибунное помещение под аплодисменты болельщиков.
«Владислав сейчас в больнице. Это все, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним», — сообщил после матча Боунесс на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале «Джетс».
Матч завершился победой «Колорадо» со счетом 5:1. «Эвеланш» увеличили преимущество в серии до четырех побед (3−1). Наместников в четырех матчах отметился одной заброшенной шайбой.