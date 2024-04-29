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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист оказался в больнице после попадания шайбы в голову

Наместников оказался в больнице после попадания шайбы в голову в матче НХЛ.

Виннипег
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский хоккеист «Виннипег Джетс» Владислав Наместников не смог доиграть четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» после попадания шайбы в голову и был доставлен в больницу, сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на 47-й минуте воскресного матча. Наместников оказался на пути шайбы после броска партнера по команде Нейта Шмидта. Россиянин смог подняться со льда при помощи врачей и ушел в подтрибунное помещение под аплодисменты болельщиков.

«Владислав сейчас в больнице. Это все, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним», — сообщил после матча Боунесс на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале «Джетс».

Матч завершился победой «Колорадо» со счетом 5:1. «Эвеланш» увеличили преимущество в серии до четырех побед (3−1). Наместников в четырех матчах отметился одной заброшенной шайбой.

Колорадо
5:1
1:1, 3:0, 1:0
Виннипег
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