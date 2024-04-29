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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ 2024 года

Завершился четвертый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.Таким образом, счёт в серии стал 4−0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», однако отметиться заброшенной шайбой или результативной передачей не сумел. Таким образом, Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Напомним, в регулярном чемпионате Овечкин провёл 79 матчей, в которых записал в свой актив 31 заброшенную шайбу и 34 ассиста. Его отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярки всех времён составляет 41 шайбу.

В следующем раунде турнира «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Каролина» — «Айлендерс». На данный момент счёт в серии 3−1 в пользу «Каролины».

Вашингтон
2:4
1:2, 1:0, 0:2
Рейнджерс
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