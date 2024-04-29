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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли.

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счетом 2:4 в четвертом матче серии первого раунда (счет в серии 0−4).

«Проигрывать в серии всегда тяжело. У нас были неплохие шансы. Мы просто не смогли забить. Наша пятерка не забросила много шайб. Вините в этом меня. Я играл не очень хорошо.

Переживаю ли я, что это может быть моим последним выступлением в плей-офф? Надеюсь сыграть в Кубке Стэнли еще несколько раз», — цитирует россиянина ESPN.

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3−1).

Вашингтон
2:4
1:2, 1:0, 0:2
Рейнджерс
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