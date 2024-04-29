Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»

«Проигрывать в серии всегда тяжело. У нас были неплохие шансы. Мы просто не смогли забить. Наша пятерка не забросила много шайб. Вините в этом меня. Я играл не очень хорошо.



Переживаю ли я, что это может быть моим последним выступлением в плей-офф? Надеюсь сыграть в Кубке Стэнли еще несколько раз», — цитирует россиянина ESPN.