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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россиянин Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» вошел в шорт-лист из трех претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Везина Трофи», сообщается на официальном сайте турнира.

Флорида
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ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Флориды"

Кроме Бобровского, в финальный список номинантов были выбраны американцы Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

В прошедшем регулярном чемпионате Бобровский принял участие в 58 матчах, в 36 из которых команда одержала победу, в среднем за игру он пропускал 2,37 шайбы, процент отраженных бросков составил 91,5%.

Бобровский может стать трехкратным обладателем «Везина Трофи», ранее он становился лауреатом приза в 2013 и 2017 годах. Награда вручается голкиперам, отыгравшим не менее 25 матчей в регулярном чемпионате, победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

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