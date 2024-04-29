Бобровский вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ

Кроме Бобровского, в финальный список номинантов были выбраны американцы Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

В прошедшем регулярном чемпионате Бобровский принял участие в 58 матчах, в 36 из которых команда одержала победу, в среднем за игру он пропускал 2,37 шайбы, процент отраженных бросков составил 91,5%.