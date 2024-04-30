«Вините меня». Овечкин честно выступил после провала в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин прокомментировал свою игру и вылет Вашингтона из плей-офф НХЛ, реакция Карбери, Трочека, Зибанеджада | Источник: ХК «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

Александр Овечкин не набрал ни одного очка в серии первого раунда с «Рейнджерс». Это произошло впервые в карьере российского нападающего. Усилий Ови как раз и не хватило «Вашингтону», чтобы навязать борьбу «синерубашечникам».

При этом Овечкин установил личный антирекорд по количеству бросков, нанесённых в серии и во всём плей-офф. Ранее капитан минимум 17 раз попадал в створ ворот. В серии с «Рейнджерс» Ови нанёс шесть бросков по воротам.

«Столичные» вылетели. Овечкин остался без очков.

После решающего, четвёртого матча Александр ответил на ряд вопросов, оценил свою игру и поделился эмоциями от вылета. Высказался о выступлении капитана и главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. А соперники рассказали, как смогли остановить 38-летнего нападающего.

«Каждая встреча казалась матчем жизни и смерти. Это отняло у Ови много сил»

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в плей-офф. Карбери также высказался о сезоне Ови в целом.

«Игра в большинстве имеет очень важное значение, когда он испытывает трудности и не находит моменты. Хоккеисты “Рейнджерс” так тщательно играли против него, что каждый раз, когда он получал шайбу, у него было полсекунды, чтобы создать момент. Обычно он получал клюшкой по щиткам на голени. На мой взгляд, это сыграло важную роль для него в этой серии.

Я думаю, что в этом сезоне мы опирались на него во второй половине года и он проделал невероятную работу, найдя свою игру. На протяжении всего чемпионата забивать голы было очень сложной задачей для нас. Во второй половине [после дедлайна обменов] это стало ещё сложнее. Во второй части сезона было очень много сложностей. Особенно последние две недели, когда каждая встреча казалась матчем жизни и смерти для нашей команды. Я чувствовал, что это отняло у Ови много физических и моральных сил перед выходом в плей-офф", — сказал Карбери.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ови, возможно, один из лучших снайперов всех времён, если не лучший»

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек отметил, что команда на самом деле уделяла очень большое внимание опеке Овечкина. Сам американец оформил 3+3 за шесть матчей.

«Он, возможно, один из лучших снайперов всех времён, если не лучший. Он делал свою работу так долго. Вам нужно уделять ему немного больше внимания при игре в меньшинстве. И это не может быть легко для него. Очевидно, что мы чрезвычайно сосредоточены на нём, поэтому не было шансов, чтобы кто-то довёл до него шайбу. Он отличный хоккеист, и мы просто уделяем ему немного больше внимания».

Другой форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился впечатлениями от первой в жизни серии плей-офф с «Вашингтоном» и Овечкиным. Швед набрал 7 (1+6) очков.

«Я хочу сказать, что до тех пор, пока вы побеждаете, вы двигаетесь дальше, но, очевидно, делаете это, чтобы приехать сюда. Это моя первая серия плей-офф с “Вашингтоном”, зрители на этой арене растут, наблюдая за тем, как здесь играют Ови и Сидни Кросби, и просто зная, насколько здесь громко в это время. Я слышал об этом от других парней. Это делает ситуацию намного слаще.

Мы проделали хорошую работу в меньшинстве, следя за тем, чтобы оставаться рядом с ним. Но дело не только в этом. Остальные трое парней, давление, которое мы оказываем, то, как мы работаем вместе, не позволяет «Вашингтону» сломить нас, не позволяет Овечкину открыться. Обычно так и происходит — он открывается, когда в схеме образовывается пробоина. Мы проделали хорошую работу, просто держа его в тисках. Ты знаешь, когда он на своём месте", — сказал Зибанеджад.

«Это отстой, что мы сыграли плохо»

Сам Овечкин эмоционально высказался о вылете. Алекс взял вину на себя.

"Я горжусь этими ребятами. Мы пережили множество травм, дедлайн обменов, но мы держимся вместе, и это показало характер нашей команды и тот опыт, который ребята получили в этом году. Это поможет.

Я не сыграл хорошо.

Я был здоров, но моя игра не была достаточно хороша. Всегда тяжело проигрывать серию. У нас были довольно хорошие шансы. Мы просто не забили. Я и наше звено не забило много голов. Вините меня. Я плохо сыграл. Так что это отстой, что мы сыграли плохо", — сказал нападающий.

Ови задали вопрос о том, что лично для него сделало серию тяжёлой. Он ответил: «Не знаю. У меня не было голевого чутья. Я пытаюсь найти другой способ забить. Но мы только что закончили матч, поэтому мне нужно подумать об этом, посмотреть, что происходит, подумать о том, что произошло».

Когда его спросили, не беспокоится ли он, что это может быть его последнее участие в плей-офф, Овечкин ответил: «Надеюсь, у меня ещё будет пара шансов».

Хочется верить, что Ови сможет отойти от поражения и вернуться ещё сильнее. Он делал это не раз. Не хочется, чтобы последнее выступление Александра в плей-офф было именно таким.