«Вините меня». Овечкин честно выступил после провала в плей-офф НХЛ
Главный тренер «столичных» оценил игру Ови, а соперники из «Рейнджерс» рассказали, как смогли сдержать российскую звезду.
Главный тренер «столичных» оценил игру Ови, а соперники из «Рейнджерс» рассказали, как смогли сдержать российскую звезду.
Александр Овечкин не набрал ни одного очка в серии первого раунда с «Рейнджерс». Это произошло впервые в карьере российского нападающего. Усилий Ови как раз и не хватило «Вашингтону», чтобы навязать борьбу «синерубашечникам».
При этом Овечкин установил личный антирекорд по количеству бросков, нанесённых в серии и во всём плей-офф. Ранее капитан минимум 17 раз попадал в створ ворот. В серии с «Рейнджерс» Ови нанёс шесть бросков по воротам.
«Столичные» вылетели. Овечкин остался без очков.
После решающего, четвёртого матча Александр ответил на ряд вопросов, оценил свою игру и поделился эмоциями от вылета. Высказался о выступлении капитана и главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. А соперники рассказали, как смогли остановить 38-летнего нападающего.
Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в плей-офф. Карбери также высказался о сезоне Ови в целом.
«Игра в большинстве имеет очень важное значение, когда он испытывает трудности и не находит моменты. Хоккеисты “Рейнджерс” так тщательно играли против него, что каждый раз, когда он получал шайбу, у него было полсекунды, чтобы создать момент. Обычно он получал клюшкой по щиткам на голени. На мой взгляд, это сыграло важную роль для него в этой серии.
Я думаю, что в этом сезоне мы опирались на него во второй половине года и он проделал невероятную работу, найдя свою игру. На протяжении всего чемпионата забивать голы было очень сложной задачей для нас. Во второй половине [после дедлайна обменов] это стало ещё сложнее. Во второй части сезона было очень много сложностей. Особенно последние две недели, когда каждая встреча казалась матчем жизни и смерти для нашей команды. Я чувствовал, что это отняло у Ови много физических и моральных сил перед выходом в плей-офф", — сказал Карбери.
Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек отметил, что команда на самом деле уделяла очень большое внимание опеке Овечкина. Сам американец оформил 3+3 за шесть матчей.
«Он, возможно, один из лучших снайперов всех времён, если не лучший. Он делал свою работу так долго. Вам нужно уделять ему немного больше внимания при игре в меньшинстве. И это не может быть легко для него. Очевидно, что мы чрезвычайно сосредоточены на нём, поэтому не было шансов, чтобы кто-то довёл до него шайбу. Он отличный хоккеист, и мы просто уделяем ему немного больше внимания».
Другой форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился впечатлениями от первой в жизни серии плей-офф с «Вашингтоном» и Овечкиным. Швед набрал 7 (1+6) очков.
«Я хочу сказать, что до тех пор, пока вы побеждаете, вы двигаетесь дальше, но, очевидно, делаете это, чтобы приехать сюда. Это моя первая серия плей-офф с “Вашингтоном”, зрители на этой арене растут, наблюдая за тем, как здесь играют Ови и Сидни Кросби, и просто зная, насколько здесь громко в это время. Я слышал об этом от других парней. Это делает ситуацию намного слаще.
Мы проделали хорошую работу в меньшинстве, следя за тем, чтобы оставаться рядом с ним. Но дело не только в этом. Остальные трое парней, давление, которое мы оказываем, то, как мы работаем вместе, не позволяет «Вашингтону» сломить нас, не позволяет Овечкину открыться. Обычно так и происходит — он открывается, когда в схеме образовывается пробоина. Мы проделали хорошую работу, просто держа его в тисках. Ты знаешь, когда он на своём месте", — сказал Зибанеджад.
Сам Овечкин эмоционально высказался о вылете. Алекс взял вину на себя.
"Я горжусь этими ребятами. Мы пережили множество травм, дедлайн обменов, но мы держимся вместе, и это показало характер нашей команды и тот опыт, который ребята получили в этом году. Это поможет.
Я не сыграл хорошо.
Я был здоров, но моя игра не была достаточно хороша. Всегда тяжело проигрывать серию. У нас были довольно хорошие шансы. Мы просто не забили. Я и наше звено не забило много голов. Вините меня. Я плохо сыграл. Так что это отстой, что мы сыграли плохо", — сказал нападающий.
Ови задали вопрос о том, что лично для него сделало серию тяжёлой. Он ответил: «Не знаю. У меня не было голевого чутья. Я пытаюсь найти другой способ забить. Но мы только что закончили матч, поэтому мне нужно подумать об этом, посмотреть, что происходит, подумать о том, что произошло».
Когда его спросили, не беспокоится ли он, что это может быть его последнее участие в плей-офф, Овечкин ответил: «Надеюсь, у меня ещё будет пара шансов».
Хочется верить, что Ови сможет отойти от поражения и вернуться ещё сильнее. Он делал это не раз. Не хочется, чтобы последнее выступление Александра в плей-офф было именно таким.
Владимир Лаевский