«Ощущался конец эпохи Овечкина». Реакция Америки на вылет «Вашингтона»

Реакция журналистов из Америки на поражение Вашингтона в серии плей-офф с Рейнджерс, анализ игры Овечкина | Источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» всухую проиграл серию «Рейнджерс» и вылетел в первом раунде. С одной стороны, вполне ожидаемый результат — ведь встречались лучшая и худшая команды регулярки. С другой — «Кэпиталз» боролись и навязывали борьбу в каждом матче серии.



Не помогло. Да и капитан команды Александр Овечкин совсем ушёл в тень.

А «Рейнджерс» уверенно воспользовались каждым своим шансом. Артемий Панарин забил победный гол в четвёртом матче, а Игорь Шестёркин всю серию, от звонка до звонка, отработал на славу.

В Северной Америке обсудили итоги четвёртого матча серии и всего противостояния. Что же сказали наши заокеанские коллеги?

«Отсутствие дисциплины снова дорого обошлось»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер назвала главный фактор поражения «Вашингтона» в серии.

«“Вашингтон” не был новичком в положении, в котором они оказались в понедельник, будучи прижатыми спиной к стене и снова находясь в ситуации, когда необходимо победить, чтобы спасти сезон. Хотя в течение года они снова и снова возвращали утраченное, на сей раз этого было недостаточно против высококлассных “Рейнджерс”.



Спецбригады снова оказались решающим фактором. Отсутствие дисциплины снова дорого обходится. После того как потеря Ника Дженсена привела к лёгкому голу Каапо Какко всего через 57 секунд от начала матча, “Вашингтон” смог не отставать при игре “пять на пять”, но удаления снова дорого обошлись “столичным”.



“Кэпиталз” вели недисциплинированную игру и видели, как некоторые решения были направлены против них, например, когда Ник Дженсен получил штраф за то, что поставил подножку Адаму Фоксу, что некоторые считали приукрашиванием.



Винсент Трочек забил гол в последовавшей игре в большинстве, и после этого Уилсон получил удаление за безответственное и недисциплинированное поведение, потеряв хладнокровие и преследуя Фокса. Это привело к ещё одному меньшинству, и, хотя команде из округа Колумбия повезло, что “Нью-Йорк” не реализовал штраф, Уилсон всё же остался вне льда на две минуты.



Тем временем проблемы “Кэпиталз” при игре в большинстве продолжились в самый неподходящий момент. В третьем периоде Ти Джей Оши был удалён за игру высоко поднятой клюшкой, а Артемий Панарин не ошибся, нанеся точный бросок в большинстве и сделав счёт 3:2.



“Нью-Йорк” в тот вечер реализовал три штрафа из четырёх. Овечкин не забил ни одного гола в серии, а поздний рывок “Кэпиталз” был остановлен», — написала Сильбер.

Журналист ESPN Грег Вышински отдельно отметил неудачную игру Овечкина — и в матче, и в серии.

«Капитан “Вашингтона” Алекс Овечкин взял на себя вину за вылет своей команды в первом раунде от “Рейнджерс”. Впервые звёздный нападающий завершил серию плей-офф с нулём в графе “голы”.



38-летний Овечкин отыграл 15:26 в четвёртой встрече, что стало его шестым худшим показателем по временем на льду в матче плей-офф. В это число входит всего 3:22 в первом периоде — на 16 секунд меньше, чем у новичка “Нью-Йорка” Мэтта Ремпе.



Такой результат стал первым за 15 походов Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли, когда он не набрал ни одного очка в серии. Его шесть бросков в створ также стали самым низким показателем в карьере в плей-офф: хотя Ови делил 19-е место в регулярном чемпионате по количеству бросков в створ (272), ему не удалось записать на свой счёт ни броска в первой и четвёртой встречах с “Рейнджерс”.



Это была тяжёлая серия для Овечкина, не учитывая даже результаты в традиционных протоколах. Тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери надеялся, что преимущество на домашнем льду в третьем и четвёртом матчах поможет Алексу провести более успешные встречи, но вингер не сумел наладить свою игру в атаке.



Но более серьёзная проблема, по мнению тренера “Кэпиталз”, заключалась в том, сколько энергии пришлось потратить Овечкину, чтобы вывести команду в плей-офф и забрать последнее место в зоне уайлд-кард. Алекс забил 13 голов в последних 17 матчах сезона.



Следующий сезон станет для Овечкина 20-м в НХЛ. 41 гол отделяет его от того, чтобы сравняться с рекордом Уэйна Гретцки за карьеру в НХЛ.



На протяжении всей своей погони за рекордом Овечкин был непреклонен в том, что хочет играть за “Кэпиталз”, которые смогут претендовать на кубок в плей-офф, а не просто за команду, пытающуюся служить его стремлению достичь истории», — написал Вышински.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Силовая игра “Рейнджерс” превратила музыку в симфонию»

Журналист New York Post Ларри Брукс поделился впечатлениями от игры «Рейнджерс» в серии. Обозреватель намекнул на то, что именно «Нью-Йорк» сейчас — главный претендент на Кубок Стэнли.

«Большая часть серии была уродливой — честно, так оно и было — и это высший комплимент для “Рейнджерс”, что они смогли выдержать её, один период за другим, один матч за другим, завершив первый раунд победой над “Кэпс”, загнанными в ограниченное пространство почти все 240 минут серии.



Однако это был хоккей, в который “Рейнджерс” должны были играть с первого дня тренировочных сборов под руководством нового главного тренера Питера Лавиолетта. Подход клуба, ориентированный на детали и выработанный в течение шестимесячного марафона регулярного чемпионата, сыграл решающую роль в том, что “синерубашечники” вышли во второй раунд.



Только одна команда выиграла Кубок Стэнли после сухой победы в первом раунде за 18-летнюю эпоху потолка зарплат, начавшуюся в 2006 году. Это был “Колорадо” два года назад, который обыграл “Нэшвилл” 4−0, прежде чем завоевать титул.



Но знаете, кто ещё когда-то выиграл Кубок после сухой победы в первом раунде? Естественно, вы знаете. 30 лет назад. В 1994 году (Брукс намекает на “Рейнджерс” образца 1994 года. Тогда команда выиграла Кубок Стэнли. — Прим. “Чемпионата”).



“Кэпс” замутили дорогу “Рейнджерс”, которые никак не могли оторваться от своих соперников, которые заняли лишь 16-е место в общем зачёте и были переиграны в плане таланта, но отказывались сдаваться. 38-летний Алекс Овечкин был ужасен на протяжении всей серии, ни разу не сыграв решающей роли. Он выглядел так, будто его время прошло.



В ближайшем будущем “Рейнджерс” придётся действовать намного острее. Они очень хорошо защищались. Игорь Шестёркин показал исключительную игру в атаке. “Нью-Йорк” продемонстрировал сбалансированную атаку, в серии отличились 10 игроков. “Рейнджерс” доминировали в игре спецбригад. Им придётся показать нечто большее по мере продвижения в плей-офф.



“Рейнджерс” ответственно подошли ко всему. Это было постоянно видно на протяжении всей серии. Они создавали и выигрывали борьбу. Даже когда их задерживали перед сменами, они никогда не теряли самообладания. В плане физической борьбы они отдали столько же, сколько получили. В этом матче никто не беспокоил Мэтта Ремпе, и Ремпе не уничтожил ни одного игрока “Кэпс”.



По крайней мере, после этого раунда никто не поставит под сомнение силу “Рейнджерс” в центре.



Если это была неэлегантная серия, в которой приятная эстетика не являлась приоритетом, то силовая игра “Рейнджерс” превратила музыку в симфонию.



И Бобби Руссо на очке вбрасывания с Яромиром Ягром, действующим с полуфланга, не могли бы сделать лучше.



Первые в целом, первые, кто прошёл дальше.



30 лет спустя сухая победа в первом раунде.



Кто следующий?» — уверенно написал Брукс.

«Ови в Нью-Йорке был никаким»

Журналист The Athletic Майкл Руссо отметил, что «Рейнджерс» буквально «задушили» «Вашингтон» и его лидера — Овечкина.

«Не то чтобы “Рейнджерс” вообще об этом твердили, но они прекрасно понимают, что история обладателей Президентского кубка в плей-офф была, скажем так, бурной.



Лишь восемь из них когда-либо выигрывали Кубок Стэнли. А с 2000 года семь команд, занявших первое место в турнирной таблице НХЛ, не прошли дальше первого раунда. Самый известный из этих случаев произошёл в прошлом сезоне, когда “Бостон” установил рекорды в регулярном чемпионате и, выигрывая в серии первого раунда с “Флоридой” со счётом 3−1, вылетел от “пантер”.



“Рейнджерс” не хотели никакой драмы. “Кэпс” с их разницей голов “-37” вышли в плей-офф в последний день регулярного чемпионата, так что это точно было трудной задачей, особенно когда из-за травм они были уничтожены в защите.



Но “Рейнджерс” хотели дать им нулевую надежду, и именно это они и сделали, несмотря на то что “Кэпиталз”, которые в понедельник подарили гол Каапо Какко всего через 57 секунд, доблестно боролись до конца, возможно, переиграли “Рейнджерс” в первом периоде и, бесспорно, переиграли “Нью-Йорк” во втором.



Игорь Шестёркин, который шутливо заявил, что может играть лучше, пропускал в среднем 1,75 гола за матч и имел 93,1% отражённых бросков. И в лиге, где так много команд изо всех сил пытаются найти для остальных звеньев игроков, способных забрасывать, 10 хоккеистов “Рейнджерс” забили 15 голов, 14 из 18 полевых игроков набрали хотя бы одно очко.



Мы все знаем о Зибанеджаде, Панарине и Крисе Крайдере, а также о том, насколько устрашающей может быть сила звёзд “Рейнджерс” в плей-офф. Но именно этот сбалансированный результат может дать их сопернику по второму раунду — победителю серии “Харрикейнз” — “Айлендерс” — навязать борьбу в следующей серии.



Винсент Трочек, возможно, был лучшим нападающим “синерубашечников”. В первой и второй встречах на “Мэдисон Сквер Гарден” именно его звено с Алекси Лафреньером и Панариным, а также, конечно же, с защитниками Адамом Фоксом и Райаном Линдгреном в основном душило Алекса Овечкина.



Ови в Нью-Йорке был настолько никаким, что тренер “Кэпиталз” Спенсер Карбери сделал всё, чтобы в Вашингтоне освободить его от тех пяти игроков.



Алекс финишировал с четырьмя бросками в третьей встрече, но в четвёртой Карбери поставил Овечкина в одну тройку с Сонни Милано и Хендриксом Лапьером и дал ему шокирующе низкие 14 минут 51 секунду — 10:47 в равных составах.



Впервые в карьере уровня члена Зала славы Овечкин остался без очков в серии и без очков в плей-офф. У него был один бросок или меньше в трёх из четырёх матчей.



В течение всей серии “Рейнджерс” проделывали потрясающую работу, сведя количество “поломок” к минимуму, когда Овечкин был на льду при игре “пять на пять” и в большинстве. Как сказал Зибанежад, именно в неравных составах Овечкин может освободиться и нанести бросок.



Так что отдайте должное “Рейнджерс”. Они превосходили “Кэпиталз” во всех аспектах во всех четырёх матчах. И, какими бы хорошими они ни были, это непростая задача, особенно в шумном Вашингтоне, где атмосфера была оживлённой, когда фанаты “Рейнджерс” и болельщики “Кэпиталз” пытались перекричать друг друга.



Таким образом, как минимум ещё один раунд обладатели Президентского трофея проживут, хорошо справившись с круизом в первом раунде», — написал Руссо.

Журналистка New York Post Молли Уокер также сосредоточилась на игре Александра Овечкина. Обозревательница также отдала должное выступлению Панарина.

«Игра в большинстве принесла успех — три из четырёх попыток были реализованы в последнем матче и 6 из 16 — во всей серии. В то же время меньшинство было идеальным во втором матче подряд, “Рейнджерс” свели к нулю обе возможности “Кэпс” и завершили серию с 15 сухими попытками в меньшинстве из 17 в четырёх встречах.



Именно это действительно отличало команды в серии и позволяло “Рейнджерс” одерживать верх в каждом матче.



Эта серия ощущалась как конец эпохи Алекса Овечкина.



“Рейнджерс” стали первой командой, которая оставила Великую восьмёрку без очков в серии плей-офф за его 19-летнюю карьеру. Овечкин едва ли стал важным фактором, часто отходя на второй план и изо всех сил пытаясь оказать какое-либо влияние.



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Четвёртый матч — это был тот старт плей-офф, который должен был провести Артемий Панарин.



Не сумев забросить ни одной шайбы в серии с “Дэвилз” в первом раунде прошлого сезона, звёздный российский нападающий забил два гола в первом раунде с “Кэпиталз”, в том числе решающий в четвёртой встрече.



123 очка Панарина в регулярном чемпионате и плей-офф на данный момент превзошли результат Вика Хэдфилда, став вторым для игрока “Рейнджеров” за один сезон — уступая только показателю Яромира Ягра, набравшего 124 очка в сезоне-2005/2006», — написала Уокер.