Овечкин: «В январе боялся, что “Вашингтон” меня обменяет»

«Что я ощущал, когда в январе у меня было 8 голов? Я боялся, что меня обменяют. Слава богу, я продолжаю играть за “Вашингтон”.



Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись. Мы выясняли, как мне лучше делать мою работу, как набирать очки и забивать голы. Но даже когда я не забивал, команда все равно боролась за победы. Многие наши игроки провели не лучший сезон, мы подстраивались под систему», — сказал Овечкин в беседе с журналистами.