«Зимой ждал обмена, теперь — Макдэвида и Кросби в “Вашингтоне”. Овечкин: голы и клюшки, гонка за Гретцки, итоги сезона | Источник: Спорт-Экспресс

«Горжусь этой командой»

Александр Овечкин провел 19-й сезон в НХЛ. Для «Вашингтона» он был первым с тренером-дебютантом Спенсером Карбери. Столичному клубу отводили второстепенную роль, в регулярном чемпионате проблем стало только больше. Многочисленные травмы и постоянные перестановки в звеньях, низкая результативность и голевая засуха главной звезды, новые обмены ведущих хоккеистов в дедлайн и привлечение молодежи из фарм-клуба — при всем этом команда смогла пробиться в кубковую восьмерку Восточной конференции.

Весной Овечкин снова заиграл как элитный снайпер и вместе с партнерами сотворил главную сенсацию сезона. Александр переписал очередные рекорды и зашел на новые достижения. В этой регулярке у него — 31 гол, 34 передачи и 65 очков в 79 матчах. Всего за карьеру в НХЛ — 853 гола, 697 передач и 1550 очков в 1426 матчах.

В первом раунде «Вашингтон» уступил лучшему клубу регулярки, «Рейнджерс» — 0−4. Овечкин впервые в карьере провел плей-офф без набранных очков. Всего за карьеру в Кубке Стэнли у чемпиона-2018 — 72 гола, 69 очков и 141 очко в 151 матче. После поражения в четвертой игре четвертьфинала конференции капитан предложил винить его и выразил чувство гордости за команду. Перед началом отпуска форвард более обстоятельно ответил на вопросы североамериканских журналистов на медиадне «Кэпиталз».

Овечкин сразу ответил на вопрос, гордится ли он собой после этого сезона «Вашингтона». Капитан помог команде Карбери опровергнуть сомнения в ее состоятельности.

«Что ж, я горжусь этой командой. То, через что мы прошли с начала года, все взлеты и падения, травмы, мы все равно пытались найти путь и держаться в гонке за плей-офф, быть способными оставаться в этом замесе до конца. Да, это был веселый год. И это был тяжелый год для нас, но он был хорошим для тех парней, кто играл полный сезон, получил этот опыт, сыграл в хоккей уровня плей-офф. На будущее это очень хорошо и для нас, и для организации», — сказал Александр.

«Обмен Кузи был достаточно тяжелым для меня и клуба»

Несколько вопросов касались многолетних одноклубников Овечкина. Ти Джей Оши провел сложный сезон, в котором часто выпадал из-за различных повреждений.

«Он воин, он тот парень, который привносит энергию на льду, вне катка. Его очень уважают тренеры, болельщики и игроки. Он парень, который отдает всё этой команде — как на льду, так и за его пределами. Я не знаю [его планов о продолжении карьеры]. Для нас как игроков всегда хочется продолжать, продолжать играть и делать ту работу, которую лучше всего умеешь. Я пока не говорил с ним. Надеюсь, он будет в порядке. Знаю, насколько тяжело иногда за все эти годы ему было играть. Но пока у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Александр.

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В начале регулярного чемпионата из-за проблем со здоровьем поставил карьеру на паузу главный ассистент Овечкина — Никлас Бэкстрем. Другой старый друг капитана Евгений Кузнецов по ходу очередного депрессивного сезона попал в программу помощи игроков НХЛ и затем был обменян в «Каролину». При этом третий элитный центрфорвард столичного клуба Дилан Строум несколько месяцев больше забивал с передач снайпера, чем ассистировал ему. Александр согласился, что этот год был самым сложным для него в плане вызовов.

«Да, я думаю, что он был таким. Во время тренировочного лагеря мы думали: “Вау! У нас есть Кузи, Бэки, Строммер!” Знаете, это три центра, которые могут создать нечто из ничего. Но Бэки отошел в сторону из-за своей травмы. Потом был обмен Кузи, достаточно тяжелый для организации и для меня. Как говорил, это всегда бизнес. Ты всегда поддерживаешь игроков, но… Да, если посмотреть на весь год и спросить кого-то, то можно посчитать его отличным, но нет. Я думаю, это просто период времени, в который мы пытались найти способ стать лучше на льду, понять и сделать, найти игру», — сказал форвард.

После обмена Кузнецова в «Вашингтоне» осталось всего пять чемпионов-2018 — сам Овечкин, Бэкстрем, Оши, Джон Карлсон и Том Уилсон. Александр не исключает, что задира Уилсон в будущем станет капитаном «Кэпс».

«Думаю, с первого дня в лиге он показывал свои способности лидера на льду и вне его. Он всегда такой. Его командный дух, работа на льду и за его пределами, поддержка клуба. Он лидер и, возможно, будущий капитан в том числе», — сказал россиянин.

«Слава богу, я все еще здесь»

Овечкин во время интервью нашел повод для шуток. Форвард с юмором отреагировал на просьбу наконец-то раскрыться и рассказать, сильно ли он переживал в январе с 8 голами в 43 играх перед паузой на Матч звезд.

«Я переживал, что меня обменяют, да. Слава богу, я все еще здесь. (Общий смех.) Нет, если честно, было тяжело, как говорил, из-за всей ситуации с травмами, перестановками в звеньях. Я разговаривал с Карбсом постоянно, мы пытались разобраться и найти лучшее решение для меня, как мне начать делать свою работу, забивать голы и набирать какие-то очки. Но если посмотреть: даже если я не забивал, мы все еще были в замесе, мы все еще боролись. Думаю, многие ребята провели тяжелый год, потому что нужно было понять, что мы должны делать, разобраться в новой системе игры и во всем таком», — сказал Александр.

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Часть разговора касалась выбора клюшек: снайпер в этом сезоне перебрал разные марки и модели в поисках той самой для возвращения к привычной результативности. Форвард не раскрыл деталей на просьбу назвать поделиться этой историей.

«Да, клюшки отличные. Вы можете видеть результат. Но вы найдете ответ позже», — сказал Овечкин с улыбкой.

Позже у Александра уточнили, реально ли смена клюшки помогает перевернуть сезон. Форвард снова нашел повод для шутки.

«Изменить мою жизнь. (Общий смех.) Игроку нужна клюшка, с которой чувствуешь себя комфортно, правильно? Вы можете во всей лиге видеть, как игроки меняют клюшки и стараются найти подходящую. Да, я очень рад тому, что мы сделали и нашли. Да, это круто», — сказал Ови.

«42 гола до Гретцки? Это возможно»

Овечкин закончил сезон в 42 голах от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Сам Великий больше ценит свои бомбардирские достижения и давно ждет россиянина на вершине по голам. Только чувствует ли ветеран уверенность в этой великой погоне?

«Всегда говорю одно и то же. Если я сделаю это, то хорошо. Но все еще вроде как 42 игры, ой, 42 гола, правильно? Это вроде как долгий путь. Но знаете ли, это возможно. Если продолжать играть и оставаться здоровым, то да», — сказал Александр.

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«Вашингтон» и его капитан здорово смотрелись во второй части сезона. Журналисты предложили форварду оставить плей-офф вне обсуждения и уточнили: можно ли считать, что команда Карбери нашла нужные решения на следующий год? Важное дополнение: вернулся ли в нужный ритм сам форвард?

«Что ж, я думаю не только я, а команда, мы сделали это вместе, потому что в первые пару месяцев для нас вроде как было все такое — новая система, взлеты и падения, новые сочетания звеньев, это вроде как было тяжело, но в конце концов, если посмотреть на это, то парни получили опыт, это поможет в будущем», — сказал Ови.

Затяжной кризис в начале сезона после 38-летия оставил вопросы по летней подготовке Овечкина. Форвард ответил, планирует ли что-то изменить в индивидуальной работе в межсезонье.

«Да, я уже говорил со своим тренером. Мы собираемся подумать об этом», — сказал Александр.

Еще более прямой вопрос: чувствует ли Ови, при всех своих заслугах перед игрой, что время забирает свое, а его карьера на исходе, конец все ближе. Важно, насколько форвард физически готов к новой регулярке.

«Да, вы знаете, я всегда говорю, что очень люблю эту игру. И если я не буду способен, не буду чувствовать эту любовь, не буду чувствовать себя в игре комфортно, я не буду играть», — сказал россиянин.

«Плей-офф начался пару месяцев назад»

Овечкин вернулся к шутливому тону при обсуждении нового сезона. У капитана спросили, как «Вашингтону» стать лучше в следующем году и кого он хочет видеть в команде.

«Что ж, это ведь моя работа, должен сказать: окей, хочу видеть Макдэвида и Кросби в нашей команде, но… (Смех журналистов и уточнение про Кросби.) Да, кто знает, может быть, вам стоит позвонить ему, позовите его. (Улыбается.) Да, как говорил, посмотрим, что случится с командой, кто придет и уйдет», — сказал Александр.

«Кэпиталз» провели весну в формате плей-офф, хотя реальное участие в Кубке Стэнли ограничилось четырьмя матчами. Форвард согласился, что этот опыт весьма ценен.

«Да, как говорил, для нас плей-офф начался пару месяцев назад. Вы знаете, все говорили, что мы не попадаем, что эта команда не способна пробиться. Но мы попали в плей-офф и сыграли с очень хорошей командой. И этот полученный опыт для игроков и тренерского штаба очень важен. Так что теперь посмотрим, что будет дальше», — резюмировал Ови.