«Торонто» обыграл «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккей, НХЛ, Первый раунд1.05.2024, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden, 17850 зрителей
|Джим Монтгомери
|Шелдон Киф
|Джереми Суэймен
|Джозеф Уолл
|05:33
|Джейк Маккейб(Митчелл Марнер, Макс Доми)
|13:54
|Трент Фредерик(Патрик Марун)
|14:53
|Брэндон Карло
|20:28
|Вильям Нюландер
|22:44
|Патрик Марун
|39:37
|Брэд Маршан
|39:37
|Чарли Койл
|39:37
|Джоэль Эдмундсон
|47:29
|Брэд Маршан
|47:29
|Понтус Хольмберг
|62:26
|Мэттью Найз(Джон Таварес, Илья Любушкин)
Мэттью Найз (Торонто), Джозеф Уолл (Торонто), Джереми Суэймен (Бостон)
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0