«Торонто» обыграл «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ

«Торонто» обыграло «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ | Источник:

Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.