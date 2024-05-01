Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
04:30
Виннипег
Колорадо
36
02:30
Каролина
Айлендерс
63
02:00
Бостон
Торонто
ОТ
12
30.04
Вегас
Даллас
24
30.04
Флорида
Тампа-Бэй
61
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
29.04
Вашингтон
Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» обыграл «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Бостон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
«Торонто» обыграло «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейк Маккейб и Мэтт Нис. За «Бостон» отличился Трент Фредерик.

Таким образом, счёт в серии стал 3−2 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 3 мая.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.

Бостон
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Торонто
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь