Кузнецов сделал это снова! Забил издевательский буллит и вошёл в историю НХЛ

Каролина — Айлендерс — 6:3, обзор матча плей-офф НХЛ, Кузнецов впервые забил издевательский буллит за Каролину, видео | Источник: Чемпионат.com

Серия «Каролины» и «Айлендерс» могла закончиться ещё несколько дней назад в Нью-Йорке, но во втором овертайме «островитяне» сумели вырвать победу. Патрик Руа остался верен себе и заехал в решающий матч на «Кадиллаке». Место в воротах хозяев занял Фредерик Андерсен.

«Каролина» начала с места в карьер, забросив дважды за три минуты. Вторая шайба оказалась на счету Андрея Свечникова, для которого она стала первой за два года в играх плей-офф.

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«Айлендерс» одну шайбу отыграли, но далее Романов прижал шайбу рукой ко льду в сантиметрах от ленточки ворот, и судьи назначили штрафной бросок. Исполнять вышел Кузнецов, который по-прежнему не изменяет себе: Евгений медленно катил к воротам и вынудил дёрнуться Варламова, чего и ждал форвард «Харрикейнз». Очередная успешная издевательская попытка в исполнении россиянина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241305&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Кузнецов стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Харрикейнз», который реализовал буллит в плей-офф НХЛ. Более того, Евгений умудрился войти в историю лиги как первый хоккеист в XXI веке, сумевший реализовать штрафной бросок в матче, который мог стать последним в серии плей-офф. В последний раз в таких условиях буллит забивал Эрик Линдрос в 1997 году.

Во втором периоде «островитяне» завладели инициативой, за что были вознаграждены двумя шайбами. Удивительным голом отметился Кейси Сизикас: Андерсен поскользнулся в момент передачи Барзала и оставил ворота полностью пустыми.

А в третьем периоде гостей посетило кошмарное дежавю из второго матча. Тогда они пропустили две шайбы за девять секунд, что предопределило исход. Сегодня им хватило восьми секунд: сначала Друри вогнал шайбу в ближнюю девятку, а затем борт в Роли сделал один из лучших ассистов первого раунда, отправив шайбу на пустой пятак.

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Жирную точку в матче поставил Сет Джарвис, поразивший пустые ворота.

6:3 в матче, 4−1 в серии — «Каролина» выходит во второй раунд и ожидает встречу ещё с одной командой из Нью-Йорка. Итоги серии можно подвести максимально кратко: Кузнецов начал (1+1 в первом матче) — Кузнецов закончил (1+1 в последнем матче).