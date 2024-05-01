Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
04:30
Виннипег
Колорадо
36
02:30
Каролина
Айлендерс
63
02:00
Бостон
Торонто
ОТ
12
30.04
Вегас
Даллас
24
30.04
Флорида
Тампа-Бэй
61
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
29.04
Вашингтон
Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов сделал это снова! Забил издевательский буллит и вошёл в историю НХЛ

Свечников забил первый гол в плей-офф за два года, а «Каролина» вышла во второй раунд Кубка Стэнли.

Каролина
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Каролина — Айлендерс — 6:3, обзор матча плей-офф НХЛ, Кузнецов впервые забил издевательский буллит за Каролину, видео | Источник: Чемпионат.com

Серия «Каролины» и «Айлендерс» могла закончиться ещё несколько дней назад в Нью-Йорке, но во втором овертайме «островитяне» сумели вырвать победу. Патрик Руа остался верен себе и заехал в решающий матч на «Кадиллаке». Место в воротах хозяев занял Фредерик Андерсен.

«Каролина» начала с места в карьер, забросив дважды за три минуты. Вторая шайба оказалась на счету Андрея Свечникова, для которого она стала первой за два года в играх плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» одну шайбу отыграли, но далее Романов прижал шайбу рукой ко льду в сантиметрах от ленточки ворот, и судьи назначили штрафной бросок. Исполнять вышел Кузнецов, который по-прежнему не изменяет себе: Евгений медленно катил к воротам и вынудил дёрнуться Варламова, чего и ждал форвард «Харрикейнз». Очередная успешная издевательская попытка в исполнении россиянина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Кузнецов стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Харрикейнз», который реализовал буллит в плей-офф НХЛ. Более того, Евгений умудрился войти в историю лиги как первый хоккеист в XXI веке, сумевший реализовать штрафной бросок в матче, который мог стать последним в серии плей-офф. В последний раз в таких условиях буллит забивал Эрик Линдрос в 1997 году.

Во втором периоде «островитяне» завладели инициативой, за что были вознаграждены двумя шайбами. Удивительным голом отметился Кейси Сизикас: Андерсен поскользнулся в момент передачи Барзала и оставил ворота полностью пустыми.

А в третьем периоде гостей посетило кошмарное дежавю из второго матча. Тогда они пропустили две шайбы за девять секунд, что предопределило исход. Сегодня им хватило восьми секунд: сначала Друри вогнал шайбу в ближнюю девятку, а затем борт в Роли сделал один из лучших ассистов первого раунда, отправив шайбу на пустой пятак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жирную точку в матче поставил Сет Джарвис, поразивший пустые ворота.

6:3 в матче, 4−1 в серии — «Каролина» выходит во второй раунд и ожидает встречу ещё с одной командой из Нью-Йорка. Итоги серии можно подвести максимально кратко: Кузнецов начал (1+1 в первом матче) — Кузнецов закончил (1+1 в последнем матче).

Максим Макаров

Каролина
6:3
3:1, 0:2, 3:0
Айлендерс
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь