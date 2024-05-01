Русский гигант наводит страх на Америку. Ничушкин — лучший игрок в НХЛ!

Хоккеисты, тренеры и специалисты часто говорят о том, что плей-офф — это совершенно иной турнир по сравнению с регулярным чемпионатом. Принципиальные отличия выражаются не только в самом формате и сенсационных результатах, но и в появлении новых героев. В НХЛ таким стал Валерий Ничушкин. Пока вся Северная Америка ждала голевой феерии от Александра Овечкина, Остона Мэттьюса и Никиты Кучерова, на первый план вышел российский форвард «Колорадо Эвеланш».

«Лавины» после непростой «регулярки» в первом раунде плей-офф встретились с «Виннипег Джетс». «Реактивщики» стали одним из главных открытий чемпионата, и именно они большинством экспертов назывались фаворитами противостояния с «Колорадо». На деле же для «Виннипега» все сложилось очень печально. Выиграв первый матч (7:6), который все еще является самым результативным во всем розыгрыше Кубка Стэнли-2024, «Джетс» уступили в четырех следующих играх подряд и выбыли из плей-офф.

Главным героем всего противостояния стал Ничушкин. Валерий (равно как и Арттури Лехконен) отметился голами во всех пяти матчах серии и повторил рекорд целой франшизы про продолжительности голевой серии в одной серии плей-офф. Последний раз аналогичный результат был зафиксирован в 1985 году, когда Мишель Гуле забил в пяти играх подряд в составе «Квебек Нордикс». В данный отрезок Большой Вэл уместил аж семь голов и даже свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. С этим показателем Ничушкин является единоличным лидером снайперской гонки в розыгрыше плей-офф. Позади российского форварда «Эвеланш» располагаются такие звезды и прирожденные снайперы, как Стивен Стэмкос (5 голов), чья «Тампа» накануне завершила сезон, Александр Овечкин, который в серии против «Рейнджерс» (0−4) и вовсе не набрал ни одного очка и даже лучший снайпер «регулярки» Остон Мэттьюс, который в этом плей-офф забил в семь раз меньше Ничушкина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241306&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К этому розыгрышу Кубка Стэнли Валерий подошел максимально серьезно и ответственно. Россиянин ограничил контакт с внешним миром, он сосредоточен только на работе и полностью отдается хоккею. Этого Ничушкину не хватило год назад, когда он странным образом был замешан в неприятную историю в гостинице Сиэтла, из-за чего ему пришлось покинуть расположение команды и по сути приговорить «Колорадо» к неудаче в серии против «Кракен».

Отвлекающие от дела моменты были у Ничушкина и в этом сезоне. По ходу «регулярки» ему пришлось обратиться к программе помощи игрокам НХЛ и пропустить около двух месяцев. Но даже эта пауза не помешала форварду «Колорадо» сохранить мощную форму и выдать лучший в своей карьере сезон. Запал, который был у Валерия в чемпионате, он сохранил на самый важный отрезок соревновательного года.

«После моего возвращения на прежний уровень у меня получится играть еще лучше. Но все время возникают какие-то препятствия. Например, небольшие проблемы с пахом. Пока я чувствую себя довольно хорошо, ощущаю потрясающую энергию с тех пор, как я восстановился после проблем с пахом. Впереди большие события», — цитирует Ничушкина портал The Hockey News.

Большой Вэл приносит «Колорадо» очень много пользы. Его уже называют королем пятака из-за своих навыков игры в зоне перед чужими воротами, он играет одну из главных ролей при игре в большинстве и является тем ключевым персонажем, благодаря которому спецбригада «лавин» работает эффективно, а также выполняет очень большой объем работы при игре в равных составах. Ничушкин заметен буквально в каждой зоне площадки: при обороне своих ворот, у чужих и даже при активном давлении у дальнего борта.

В Северной Америке не перестают восхищаться игрой Валерия. Настолько, что даже косвенно обвиняют «Колорадо» в грабеже. Летом 2022 года после чемпионского сезона «Эвеланш» подписали с Ничушкиным новый контракт сроком на восемь лет с кэпхитом 6,125 миллиона долларов. Тогда эти условия выглядели фантастическими. Сейчас же в Америке убеждены: Ничушкин заслуживает большего.

«Является ли преступлением тот факт, что Ничушкину явно недоплачивают? 6,125 млн долларов за сезон до конца десятилетия — это какая-то шутка!» — негодует один из ведущих денверской радиостанции Altitude Sports.

Благодаря игре российского форварда «Колорадо» первым среди клубов Западной конференции пробился во второй раунд плей-офф. Соперником «Эвеланш» станет победитель пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», где все еще ничего непонятно. После четырех матчей серии счет равный — 2−2.