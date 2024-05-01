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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» подписала контракт с 19-летним вратарём Русланом Хажеевым

«Каролина» подписала контракт с 19-летним вратарём Русланом Хажеевым, сообщает пресс-служба клуба.

Каролина
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«Каролина» подписала контракт с 19-летним вратарём Русланом Хажеевым | Источник: ХК «Трактор»

Контракт с россиянином рассчитан сроком на три года с кэпхитом $ 775 тыс. в случае выступления в НХЛ и $ 82,5 тыс. в случае игры в АХЛ. Хажеев был выбран «Каролиной» в пятом раунде драфта 2023 года под общим 158-м номером.

«Руслан — крупный вратарь, который для своего размера очень хорошо двигается и обладает хорошими инстинктами. У него была успешная карьера среди юниоров в России, и мы рады видеть его переход на профессиональный уровень в Северной Америке», — цитирует генменеджера «Каролины» Дона Уоддела пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Хажеев провёл в составе «Белых Медведей» в МХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата голкипер одержал 16 побед с 92,7% отражённых бросков. Также в активе Хажеева одна игра в ВХЛ за «Челмет» с 95,8% отражённых бросков.

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