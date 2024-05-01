Это был последний плей-офф Овечкина? «Вашингтон» не будет сворачивать перестройку

Давайте сразу признаемся честно: само попадание в плей-офф для этих «Кэпиталс» — уже прекрасный результат. Что-то говорило до сезона о том, что «столичные» будут на это серьёзно претендовать? Да ничего. Например, сравните летнее поведение «Вашингтона» с той масштабной перестройкой, которую пытались за одно лето провести в «Питтсбурге», но не смогли. Если «пингвины» раскошелились на обмен Эрика Карлссона и потратили этак $ 40 млн на контракты свободных агентов, то «Вашингтон» на рынке вложился только в годичную сделку Макса Пасиоретти, который фактически пропустил прошлый сезон.

Клуб назначил тренера-новичка: для эры Овечкина это не было новостью, лишь у Барри Тротца и Питера Лавиолетта был опыт работы главными до прихода в «Кэпиталз». Однако приход Спенсера Карбери, который шикарно показал себя с «Херши» в АХЛ, явно показывал на то, что клуб собирается вводить в основу парней из фарма. Несмотря на то что они явно переросли фарм-лигу, нельзя сказать, что условные Бек Маленстин и Хендрикс Лапьер воспринимались как парни, которые поднимутся выше третьего звена в НХЛ.

При этом уже по ходу сезона команда (судя по всему, окончательно) лишилась Никласа Бекстрёма, которого доконали травмы. Представляете, что бы делал «Питтсбург», посреди сезона потеряв Малкина? Более того, на дедлайне клуб отдал и окончательно захандрившего Евгения Кузнецова, и от чемпионской линии центров остались рожки да ножки. Кроме того, «Вашингтон» расстался с Энтони Мантой и Джоэлем Эдмундсоном, не приобретя никого взамен. Даже декларирующая перестройку «Филадельфия» недорогой трансфер на вход провела.

Но и этого «Вашингтону» было мало. Подписанный ещё по ходу сезона защитник Итан Бир попал в программу помощи игрокам, в самой концовке несколько игр из-за травм пропустили молодая надежда обороны Расмус Сандин и опытный Ник Дженсен. Всё это оставляло «столичных» с защитой, наполовину составленной из людей, которые бо́льшую часть сезона сидели в запасе или провели в АХЛ. Однако в решающий момент это не помешало максимально ограничить атаки «Бостона» и «Филадельфии».

По всем раскладам «Вашингтон» не должен был попадать в восьмёрку — и один из сайтов с продвинутой статистикой назвал «Кэпиталз» худшей командой, которая попадала в плей-офф в современную эру. Это касается не только дикой разницы пропущенных шайб в «-37», но и продвинутой статистики, по которой команде светила скорее борьба за топ-5 пик драфта. Логично, что с такими посылками всё это закончилось 0−4 в плей-офф. Сыграли бы «Питтсбург» или «Детройт» против «Рейнджерс» лучше? Более чем уверен. Но они не сыграли лучше «Вашингтона», и пока это главное.

А теперь давайте подумаем, что у «Столичных» дальше — и будем отталкиваться в первую очередь от платёжки:

место под потолком на следующий сезон: де-юре $ 6,69 млн (+ контракт Бекстрёма на $ 9,2 млн должен уйти в LTIR);

игроки с контрактом на следующий год: 17/23;

ОСА: Бек Маленстин, Коннор Макмайкл;

НСА: Макс Пасиоретти, Николя Обе-Кюбель.

В принципе, существующий костяк никуда не денется. Главный вопрос, который нужно будет решать менеджменту в плане истекающих контрактов — соглашение с 23-летним Коннором Макмайклом, который наконец провёл полноценный сезон в НХЛ и стал крепким центром третьего звена. Вполне возможно, ориентиром для нового контракта канадца будет соглашение, которое относительно недавно подписал Алексей Протас — $ 3,38 млн на пять лет. Но и это не станет для «Кэпиталз» смертельным потолочным ударом.

Вполне возможно, компанию Никласу Бекстрёму в LTIR составит Ти Джей Оши. Король сочинских буллитов в последнее время и так часто ложится в лазарет, а недавно рассказал детали своих травм, от которых становится не по себе: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной. Если я не играю, обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды». 1000 матчей в НХЛ Ти Джей провёл, свой Кубок Стэнли уже выиграл — возможно, дальше смысла так истязать себя уже нет.

Это откроет окошечко в НХЛ ещё паре талантов «Кэпиталз». Полноценное место в составе должен получить тот же Лапьер, который в этом году ещё периодически отправлялся в АХЛ. Статус Ивана Мирошниченко сейчас непонятен, и, несмотря на то что в концовке сезона он получил свой шанс в плей-офф, в тренировочном лагере перед новым сезоном ему надо будет доказывать всё с чистого листа. Восьмой номер драфта Райан Леонард решил не покидать NCAA и остаться в колледже на второй курс. Возможно, сенсацию в следующем году сотворит 19-летний Эндрю Кристалл, который стал пятым бомбардиром юниорской Западной лиги, набрав 111 очков.

Возможно, последуют и другие обмены возрастных игроков. Понятно, что неприкасаемых после травм остаётся всё меньше — но сложно представить переходы таких краеугольных камней команды, как Джон Карлсон или Том Уилсон (про Ови даже и заикаться не будем). Возможно, команду сменят 33-летний Ник Дауд, который в столице вырос до одного из лучших центров четвёртого звена в лиге, или его ровесник защитник Ник Дженсен, который умеет разгонять атаки. Пошли слухи и о возможном обмене Дарси Кемпера, но это будет сделать уже намного труднее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно ли сказать, что «Вашингтон» пожертвовал будущим в этом сезоне? Нет. Если бы ради самого факта попадания в плей-офф «столичные» раздавали активы на дедлайне, как «Детройт» в последние годы управления Кена Холланда, тогда это было бы плохо. Да, сейчас «Вашингтон» летом потратил третий раунд на обмен Джоэля Эдмундсона, но сам же на дедлайне его и вернул, отдав защитника в «Торонто».

Понятно, что «Вашингтон» рано или поздно будет выбирать в топ-3 драфта, и какая разница, в каком году это делать? Ты не предугадаешь, в каком году случится очередной драфт, подобный 2003-му или 2015-му. Пока у тебя есть Овечкин, сливать бессмысленно. Да, «столичные» оттягивают своё (потенциально) светлое будущее с новыми «некстванами» драфта, но не портят его. Пока Овечкин в составе, команду будут держать на плаву: на рынке НСА искать сравнительно молодых игроков, которые не получили квалификационные предложения от прошлых клубов, возможно, на рынке обменов пытаться получить молодых игроков.

«Иногда сам факт попадания в плей-офф — даже без учёта того, что произошло в кубковых матчах — даёт команде ложную надежду в плане её долгосрочных перспектив. В следующем году шансы “Вашингтона” на второе подряд попадание в восьмёрку кажутся слабыми. Да, перспективы “Питтсбурга” тоже вызывают вопросы, но “Нью-Джерси” должен вернуться в плей-офф после разочаровывающего года, а “Детройт”, “Баффало” или “Оттава” — наконец продемонстрировать прогресс», — пишет автор The Athletic Шэйна Голдман.

Впрочем, вряд ли у кого-то в «Вашингтоне» сейчас есть иллюзии. Операция «Его прощальный поклон» не должна превращаться в кавалькаду позора, окружение Овечкина в последний год должно быть достойным, а не на уровне Коби Брайанта в его заключительном сезоне. Однако ради рекорда клуб точно не будет идти на обмены уровня «Форсберг — Эрат»: одного такого было достаточно.