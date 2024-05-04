Разочарование, невезение или реальный уровень? Разбираем сезон Овечкина

Анализ сезона Александра Овечкина, погоня за Уэйном Гретцки, вылет Вашингтона из плей-офф НХЛ | Источник: AP 2023

Лучший хоккеист мира по количеству бросков за карьеру впервые за 19 лет два матча подряд не попадает в створ. Лучший голеадор современности за 12 встреч забрасывает две шайбы. Второй снайпер в истории хоккея впервые не забивает в течение 14 матчей подряд.

Он же бьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в пустые ворота. Рекорд по количеству сезонов подряд с 20+ шайбами от начала карьеры. Рекорд по количеству сезонов с 30+ голами. Рекорд Гретцки по количеству встреч в регулярных чемпионатах с шайбами. Рекорд по количеству голов за пять матчей для игроков в возрасте 38+ лет.

Героически ведёт за собой команду в самый ответственный момент года и помогает ей выйти в плей-офф.

Проваливается и бесславно вылетает из плей-офф за четыре матча.

Это всего несколько вех — самых главных — Александра Овечкина в сезоне-2023/2024. В сезоне, который получился крайне неоднозначным.

И теперь в голове засели два главных вопроса. Как можно оценить этот сезон для Овечкина? И о чём он заставил задуматься?

В кампанию-2023/2024 Овечкин входил как элитный снайпер, который только положил 42 шайбы в очень непростом из-за травм, потери отца и неудач «Вашингтона» чемпионате. Как лидер команды, которая впервые за долгие годы не сумела выйти в плей-офф.

Ожидания были высоки. Очень высоки. Ови ведь всё ещё в хорошей форме, у «Вашингтона» новый тренер и свежие идеи, надёжные товарищи в лице Никласа Бекстрёма, Евгения Кузнецова и Джона Карлсона в строю, в компании появился новый россиянин — Иван Мирошниченко. Да и должно было возобладать желание на льду объясниться за прошлогоднее непопадание в плей-офф на фоне тусклой командной игры.

Даже не говоря о погоне за величайшим рекордом Гретцки, который уже виден невооружённым взглядом…

Все эти ожидания разбились о реальность уже в первых матчах.

Овечкин провалил стартовые встречи с «Питтсбургом» (0:4) и «Калгари» (3:2 Б), не просто не забив — даже не сумев ни разу бросить в створ.

Первого гола пришлось ждать до пятого матча сезона. Прорвало ли после этого? Нет.

За 12 матчей Алекс забил дважды. Первый дубль оформил в 13-й встрече. В 15-й забил пятый гол в сезоне. А после этого не мог поразить ворота соперников в 14 (!) матчах подряд. Этот результат стал худшим в карьере Овечкина. В итоге за 30 матчей со старта чемпионата набралось лишь шесть шайб.

При этом статистика была даже не главной причиной для грусти. Куда бóльшее разочарование приносила сама игра Ови. Капитан «Вашингтона» на льду казался безумно тяжёлым и грузным, неповоротливым и медленным. Его устрашающий бросок просто перестал работать. Он уже не выглядел таким мощным, быстрым и резким. Будто бы и не нёс опасности для вратарей.

Тяжело проходила и адаптация к новым требованиям тренера-новичка Спенсера Карбери, к новой системе игры. У наставника «Вашингтона» не было роскоши просто искать возможности для Овечкина. Перед ним поставили цель — вывести команду в плей-офф. Команду, в которой часть состава слишком постарела, часть — слишком молода, ещё часть — просто игроки средние, неспособная вести за собой одноклубников. Карбери, однако, искал разные сочетания, игровые ситуации, варианты для Ови. Тренер не забывал поддерживать очевидного лидера «столичных».

Но всё никак не получалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Физические проблемы накладывались и на невезение. Несколько раз голы отменяли, несколько раз Ови не попадал из убойных позиций, или же вратари творили нечто невообразимое (эта проблема растянется на весь сезон — вспомните хотя бы три суперсейва вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера в мартовском матче, когда «Вашингтон» разгромно проиграл — 2:7).

Серьёзным ударом для Овечкина стала и потеря Никласа Бекстрёма, который уже на старте сезона из-за травмы решил пока что временно завязать с хоккеем.

Как отметил сам Александр, давил на него и страх возможного обмена зимой: «Что я ощущал, когда в январе у меня было восемь голов? Я боялся, что меня обменяют. Слава богу, я продолжаю играть за “Вашингтон”. Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись. Мы выясняли, как мне лучше делать свою работу, как набирать очки и забивать голы. Но, даже когда я не забивал, команда всё равно боролась за победы. Многие наши игроки провели не лучший сезон, мы подстраивались под систему».

Давила на него и необходимость гнаться за Гретцки. За 30 матчей чемпионата Ови сократил отставание с 72 всего до 66 голов. Такими темпами нападающий рисковал не догнать великого канадца до конца контракта.

Не стоит забывать и о потере отца. Такие трагедии всегда сильно бьют по людям. Тем более если учесть, что Михаил был для Александра очень близким человеком и помогал как психологически, так и в плане игры, активно следя за выступлениями сына и давая советы.

В январе Овечкина поразила ещё одна сухая серия из восьми матчей.

За 43 встречи он забил восемь голов. Темп на примерно 16 шайб за весь сезон — такого ли результата ожидали перед регуляркой?

Есть предположение, что на неудачный старт чемпионата повлияла неправильная предсезонная подготовка. Мол, Ови, уделяющий большое внимание грамотным тренировкам в межсезонье, либо «подзабил» на них в этот раз (во что верится с трудом, конечно), либо просто не смог правильно подстроиться под возрастные изменения. Всё-таки в сентябре Александру исполнилось 38 лет. На перемены в организме не получится закрыть глаза. Да и травмы конца прошлого сезона могли ещё давать о себе знать.

О проблемах с подготовкой (или психологических сложностях) может свидетельствовать и другой факт. После перерыва на Матч звёзд НХЛ длиной в неделю-полторы, после отдыха и новых тренировок Овечкин отличился в пяти матчах подряд (плюс ещё раз до ухода на паузу) и всего семь раз за семь встреч начала февраля.

Нападающий стал выглядеть куда свежее и быстрее, его броски вновь напомнили старые добрые убойные щелчки.

Во второй половине чемпионата Овечкин больше не позволял себе и обстоятельствам оставлять его без голов дольше, чем на четыре матча.

Кроме того, Ови почувствовал ещё больше ответственности. За тот отрезок из пяти результативных матчей подряд «Вашингтон» проиграл четырежды. И всё это — в разгар борьбы за плей-офф.

В середине марта капитан забил восемь голов в пяти встречах и помог «столичным» одержать четыре победы.

После шести поражений подряд в конце марта — начале апреля Ови забросил победную шайбу в матче с одним из главных соперников за кубковую весну — «Детройтом». Забил он и в решающей, последней в чемпионате встрече, которая предопределяла судьбу команды.

Несмотря на небольшую нестабильность, во второй половине чемпионата Овечкин смог побороть проблемы, собраться и вывести «Вашингтон» в плей-офф. За 41 матч он забил 23 гола. То есть, будь у него такая результативность со старта чемпионата, Александр мог бы завершить регулярку с 46−47 шайбами. Выглядит куда лучше, чем 16, не так ли?

Радость от итогов чемпионата, однако, быстро сменилась разочарованием от плей-офф. 0 бросков в створ в первом матче, результативная потеря, приведшая к решающему голу при игре в большинстве во втором, 0 попаданий в створ в последнем. Шесть бросков в створ за серию — антирекорд в карьере Ови. 0 голов и 0 очков за серию и за весь плей-офф — худший результат для нападающего за все 15 розыгрышей.

Провал — иначе и не сказать.

Вот и остаётся после этого сезона странное послевкусие. Начало и самый конец провальны. Середина и концовка регулярки — просто загляденье. Да и от Гретцки удалось сократить отставание всего до 41 гола.

Оценка сезона выходит… неоднозначной. Четвёрка с минусом? Наверное, это будет самая подходящая оценка.

Впрочем, важнейшее, что дал этот сезон, — пища для размышлений.

Стало понятно, что время — aka возраст — требует считаться с собой. Заметно, что Овечкин начал больше и быстрее уставать. В плей-офф он уже почти не бегал, был абсолютно истощён — что физически, что эмоционально. Возможно, теперь Александр сосредоточится на изменении подготовки к сезону, к тренировкам и уходу за организмом в ходе сезона. Может быть, станет уделять чуть больше времени отдыху и передышкам. Вроде как нападающий собирается в ближайшее время вернуться в Россию, почти сразу после вылета из плей-офф. Наверняка и это желание побыстрее приехать домой говорит о многом.

В любом случае главное сейчас — правильно подойти к анализу завершившегося сезона и перезагрузиться — физически и психологически.

Если получится сделать это, впереди нас ждут увлекательный чемпионат и много обновлений в контексте погони за рекордом Гретцки. И тогда уже точно сезон-2023/2024 никто не станет вспоминать как год провала. Ведь 31 гол и попадание в плей-офф уже никто не сможет стереть со страниц истории.

Главное, чтобы это не стало последним танцем. А тут уж всё в руках самого Овечкина.