В «Вашингтоне» заступились за Овечкина после критики и вылета из плей-офф

«Я не думаю, что критика справедлива. Ему 38 лет. Мы не можем требовать, чтобы он нас тащил или забрасывал 50 шайб. На Овечкина оказывается большое давление. Ожидать, что он будет тащить нас в нападении в 38 лет, наверное, несправедливо. Но мы потеряли пару игроков в атаке. У нас появились молодые ребята. Так что это просто обстоятельства, в которых мы оказались, и мы будем искать помощь и здесь тоже, если сможем ее найти», — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.