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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Вашингтоне» заступились за Овечкина после критики и вылета из плей-офф

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан считает несправедливой критику в адрес капитана команды Александра Овечкина.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 65 очков (31 шайба + 34 передачи) в 79 матчах. До Матча звезд, прошедшего в начале февраля, на счету 38-летнего форварда было девять шайб.

«Я не думаю, что критика справедлива. Ему 38 лет. Мы не можем требовать, чтобы он нас тащил или забрасывал 50 шайб. На Овечкина оказывается большое давление. Ожидать, что он будет тащить нас в нападении в 38 лет, наверное, несправедливо. Но мы потеряли пару игроков в атаке. У нас появились молодые ребята. Так что это просто обстоятельства, в которых мы оказались, и мы будем искать помощь и здесь тоже, если сможем ее найти», — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» завершил выступление в сезоне 29 апреля. Столичная команда пробилась в плей-офф НХЛ с восьмого места в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но проиграла серию ⅛ финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 0−4.

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