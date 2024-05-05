В «Вашингтоне» заступились за Овечкина после критики и вылета из плей-офф

Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 65 очков (31 шайба + 34 передачи) в 79 матчах. До Матча звезд, прошедшего в начале февраля, на счету 38-летнего форварда было девять шайб.
«Я не думаю, что критика справедлива. Ему 38 лет. Мы не можем требовать, чтобы он нас тащил или забрасывал 50 шайб. На Овечкина оказывается большое давление. Ожидать, что он будет тащить нас в нападении в 38 лет, наверное, несправедливо. Но мы потеряли пару игроков в атаке. У нас появились молодые ребята. Так что это просто обстоятельства, в которых мы оказались, и мы будем искать помощь и здесь тоже, если сможем ее найти», — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.
«Вашингтон» завершил выступление в сезоне 29 апреля. Столичная команда пробилась в плей-офф НХЛ с восьмого места в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но проиграла серию ⅛ финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 0−4.