В НХЛ будет новый чемпион! «Даллас» выбил «Вегас» из плей-офф

До старта решающей встречи «Далласа» и «Вегаса» невозможно было не обратить внимания на тот факт, что главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьере с великолепным показателем «семь из семи». Благо для канадца, «Звезды» этой ночью его победную статистику не подпортили, выбросив из плей-офф на радость всей лиге действующего чемпиона, навлекшего на себя гнев фокусами с потолком зарплат и долгосрочным списком травмированных.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C-U5xV3Z4f0" title="NHL Game 7 Highlights | Golden Knights vs. Stars - May 5, 2024" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сложно было не вспомнить и то, что в прошлом сезоне «Голден Найтс» прошли в финале Запада именно команду из Техаса. Так что сегодня у парней Дебура, созревших для больших дел, хватало мотивации на домашней площадке. Правда, седьмая игра получилась максимально равной и вряд ли дала четкий ответ, заслуживали ли «Рыцари» сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде, если абстрагироваться от их махинаций с LTIR.

В очередной раз одним из героев «Далласа» стал молодой канадец Уайатт Джонстон — именно 20-летний центр, которого Джим Нилл выбрал три года назад на драфте под 23-м номером, запустил камбэк «Старз» в третьем матче своим дублем. Сегодня же он обокрал Томаша Гертла при попытке «Вегаса» выйти из собственной зоны и поставил Эдина Хилла в тупик хлестким кистевым. При этом всего за несколько секунд до его шайбы открывать счет мог лидер гостей Джонатан Маршессо, угодивший в штангу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FlNbOUCAIwA" title="Stars' Wyatt Johnston Steals Puck And Beats Adin Hill Glove Side" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Брюса Кэссиди смогла отыграться лишь ближе к концу второго периода, когда тройка Хауден — Карлсон — Амадио эффектно вскрыла оборону хозяев всего в три передачи. Только в итоге этот гол стал единственным для «Голден Найтс».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GiTIQMKoOoo" title="Golden Knights' Michael Amadio Finds Brett Howden For Equalizer In Game 7" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот хозяевам для победы и прохода дальше хватило еще одной шайбы, которая пришла к ним в самом начале заключительной двадцатиминутки. На 41-й минуте четвертое звено Дебура закрутило позиционную атаку, закончившуюся роскошным броском с неудобной руки от Радека Факсы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JyHTMNovdSo" title="Stars' Radek Faksa Roofs Backhander For Go-Ahead Goal" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выкинув «Рыцарей» в первом раунде, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» в далеком 1999 году. Несколько иронично, что теперь «Старз» ждет столкновение в полуфинале конференции именно с «Эвеланш».