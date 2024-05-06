Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
5.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.05
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
5.05
Бостон
Торонто
ОТ
Хоккей. НХЛ
7.05
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
8.05
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:30
Даллас
Вегас
5.05
Рейнджерс
Каролина
5.05
Бостон
Торонто
ОТ
4.05
Вегас
Даллас
4.05
Нэшвилл
Ванкувер
3.05
Торонто
Бостон
2.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
2.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В НХЛ будет новый чемпион! «Даллас» выбил «Вегас» из плей-офф

«Старз» выиграли серию в семи матчах.

Даллас
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

До старта решающей встречи «Далласа» и «Вегаса» невозможно было не обратить внимания на тот факт, что главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьере с великолепным показателем «семь из семи». Благо для канадца, «Звезды» этой ночью его победную статистику не подпортили, выбросив из плей-офф на радость всей лиге действующего чемпиона, навлекшего на себя гнев фокусами с потолком зарплат и долгосрочным списком травмированных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сложно было не вспомнить и то, что в прошлом сезоне «Голден Найтс» прошли в финале Запада именно команду из Техаса. Так что сегодня у парней Дебура, созревших для больших дел, хватало мотивации на домашней площадке. Правда, седьмая игра получилась максимально равной и вряд ли дала четкий ответ, заслуживали ли «Рыцари» сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде, если абстрагироваться от их махинаций с LTIR.

В очередной раз одним из героев «Далласа» стал молодой канадец Уайатт Джонстон — именно 20-летний центр, которого Джим Нилл выбрал три года назад на драфте под 23-м номером, запустил камбэк «Старз» в третьем матче своим дублем. Сегодня же он обокрал Томаша Гертла при попытке «Вегаса» выйти из собственной зоны и поставил Эдина Хилла в тупик хлестким кистевым. При этом всего за несколько секунд до его шайбы открывать счет мог лидер гостей Джонатан Маршессо, угодивший в штангу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Брюса Кэссиди смогла отыграться лишь ближе к концу второго периода, когда тройка Хауден — Карлсон — Амадио эффектно вскрыла оборону хозяев всего в три передачи. Только в итоге этот гол стал единственным для «Голден Найтс».

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот хозяевам для победы и прохода дальше хватило еще одной шайбы, которая пришла к ним в самом начале заключительной двадцатиминутки. На 41-й минуте четвертое звено Дебура закрутило позиционную атаку, закончившуюся роскошным броском с неудобной руки от Радека Факсы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выкинув «Рыцарей» в первом раунде, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» в далеком 1999 году. Несколько иронично, что теперь «Старз» ждет столкновение в полуфинале конференции именно с «Эвеланш».

Автор: Иван Богун

Даллас
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Вегас
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь