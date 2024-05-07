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18:23 (мск), источник: ТАСС

Кучеров стал кандидатом на приз самому ценному игроку сезона

Также на награду претендуют Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид.

Тампа-Бэй
Колорадо
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 7 мая. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число кандидатов на «Харт трофи» — приз самому ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Вместе с ним в число номинантов вошли канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон и его соотечественник Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон».

Кучеров занял первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата сезона-2023/24, набрав 144 очка (44 шайбы + 100 голевых передач) в 81 матче. В плей-офф «Тампа» в первом раунде уступила «Флориде» со счетом 1−4 в серии.

Маккиннон в регулярном чемпионате провел 82 матча, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 голевых передач. Макдэвид в 76 играх забросил 32 шайбы и отдал 100 голевых передач.

Кучерову 30 лет, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров получил «Харт трофи» и «Тед Линдсей эворд» (награду лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги). Нападающий является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России (2017, 2019).

Из российских игроков обладателями «Харт трофи» также становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012). В 2023 году приз в третий раз в карьере выиграл Макдэвид.

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