Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии

Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Бостон» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.

Таким образом, счёт в серии стал 2−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 13 мая.