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05:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Бостон» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.

Таким образом, счёт в серии стал 2−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 13 мая.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.

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