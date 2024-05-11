Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии
НХЛ: таблица и календарь
Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».
Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».
Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Бостон» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.
Таким образом, счёт в серии стал 2−1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 13 мая.
«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.