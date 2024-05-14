НХЛ снова отстранила Ничушкина! У русской звезды большие проблемы?

Валерий Ничушкин второй год подряд в ходе серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) досрочно выбывает из стана «Колорадо Эвеланш» не по спортивным причинам. Для российского нападающего сезон официально завершен.

Накануне четвертого матча серии против «Даллас Старз», в которой «лавинам» необходимо отыгрываться (1−2), НХЛ сообщила об отстранении звезды клуба из Денвера. Форвард пройдет новый, третий этап программы помощи игрокам лиги. В связи с этим Ничушкин будет недоступен для участия в матчах минимум в течение шести месяцев без сохранения заработной платы. Лишь по истечении этого срока нападающий «Колорадо» сможет подать заявление в лигу о своем восстановлении. Если россиянин провалит третий этап лечения, то будет переведен на четвертый — по нему программа помощи игрокам НХЛ предполагает отстранение хоккеиста от игр и тренировок минимум на один год также без сохранения зарплаты, а восстановление спортсмена при этом не гарантируется.

По ходу текущего сезона Ничушкин уже покидал расположение клуба для прохождения программы помощи игрокам лиги. Суть данной программы заключается в оказании психологической поддержки и реабилитации игрокам, испытывающим проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми или психическим здоровьем. Разрешение на возвращение к тренировкам вместе с командой Валерий получи лишь в конце февраля, а в начале марта провел свой первый матч после вынужденной паузы.

У россиянина возникли проблемы с «веществами»?

Главный принцип работы Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) в рамках программы помощи хоккеистам лиги заключается в сохранении полной приватности спортсменов — подробности их состояния здоровья не афишируются. Сам Ничушкин, покидая расположение «Колорадо» минувшей зимой, отмечал, что намерен «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». О каких именно трудностях шла речь — официально неизвестно. Данная ситуация лишь породила волну самых разных слухов.

Новое отстранение Валерия от игр также не обошлось без спекуляций. Однако если учитывать статус журналистов, которые делятся своей информацией, не обращать внимания на их сведения нельзя. Так, известный и авторитетный североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли и обозреватель всех событий, связанных с деятельностью «Колорадо», Адриан Дейтер сообщили, что Валерий Ничушкин провалил так называемый drug-тест.

Данное выражение требует уточнения. Английское слово drugs имеет несколько вариантов перевода на русский язык. В текущей ситуации эта разница имеет принципиальное значение, ведь drugs можно перевести и «наркотики», и «лекарства». Какое понятие заложено конкретно в этих сообщениях — неизвестно. Потому и делать выводы преждевременно.

Лучший сезон — насмарку. Россиянин вновь «бросил» клуб в ответственный момент

Нынешний сезон стал по-настоящему лучшим в карьере Ничушкина. Даже с учетом паузы длиной чуть менее в два месяца Валерий не просто вернулся в прежние форму и кондиции, но и добился серьезного прогресса. Форвард «Колорадо» провел мощный отрезок на финише регулярного чемпионата и сохранил свой запал на плей-офф. Его он даже преумножил: в восьми матчах розыгрыша Кубка Стэнли Вэл забросил девять шайб, попутно оформив свой первый в карьере хет-трик в НХЛ и сохранив за собой лидерские позиции в снайперской гонке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241296&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причем все свои шайбы Ничушкин забросил в семи матчах подряд, повторив рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии о старта турнира. Россиянин стал лишь вторым в истории лиги, кому удалось оформить такой результат (в 1992 году Пэт Лафонтейн также отметился голами в первых семи матчах розыгрыш плей-офф кряду).

Однако все старания были напрочь перечеркнуты. «Колорадо» и без того приходится очень трудно и несладко в серии против «Далласа», а теперь «лавины» лишились одного из своих главных и ключевых игроков. Рассчитывать на успех в такой ситуации приходится наврядли. С подобным «Эвеланш» сталкиваются второй год подряд: в прошлом сезоне команда Джареда Беднара также потеряли Ничушкина прямо по ходу серии плей-офф против «Сиэтл Кракен» и по итогу потерпели громкое поражение. Клуб из Денвера, на тот момент являвшийся действующим обладателем Кубка Стэнли, сложил чемпионские полномочия уже на стадии первого раунда турнира.

Отчисление Ничушкина из стана «лавин» объяснялось семейными обстоятельствами. Однако тогда же имя россиянина фигурировало в скандале. Впрочем, ни к какой ответственности Валерий привлечен не был и без каких-либо ограничений был допущен до игр в НХЛ с самого начала нового сезона. Однако негативный отпечаток на имя российского форварда был наложен. Если «Колорадо» провалится и в этом сезоне, то недовольных комментариев и вопросов в адрес Валерия от фанатов «Эвеланш» станет еще больше.