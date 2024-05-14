Кузнецов великолепен: повторил рекорд Овечкина и перехитрил Панарина

Борьба «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» за выход в полуфинал Кубка Стэнли складывается максимально удивительным образом. Уже после первых трех матчей серии «синерубашечники» оказались в шаге от исторической победы, однако «ураганы» отказались от идеи уйти в отпуск досрочно и принялись вершить подвиг. Одним из его главных авторов стал Евгений Кузнецов.

Звездного российского форварда давно успели списать со счетов в его последний период пребывания в «Вашингтон Кэпиталз». Да и в «Каролине» после яркого дебюта Кузи нашли в чем предъявить претензии по игре россиянина. Что уж говорить — по ходу серии с «Рейнджерс» Евгений даже в один момент выбыл из состава. Однако после своего возвращения в основу обладатель Кубка Стэнли-2018 заставляет о себе говорить исключительно в позитивном тоне. Ранее Кузнецов приложил множество усилий, чтобы обезопасить «Харрикейнз» от позорного «свипа», а теперь приблизил свою команду к громкому камбэку.

Пятый матч серии, который прошел сегодня в Нью-Йорке, мог стать для «Кейнз» последним в сезоне. Как и в предыдущих играх, «ураганы» мощно провели дебют встречи, гораздо острее действовали у владений Игоря Шестеркина, но довести дело до ума никак не могли. Вместо этого «Каролина» получила гол в свои ворота. Капитан «синерубашечников» Джейкоб Труба в контратаке исполнил классный сольный проход и завершил его точным броском.

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Поквитаться за эту «Харрикейнз» смогли лишь в третьем периоде, но им хватило всего несколько минут, чтобы изменить ход встречи. Дмитрий Орлов изящной и очень умной передачей нашел Джордана Стаала на входе в зону, тот укрыл шайбу от защитника и технично переиграл в ближнем бою Шестеркина, восстановив статус-кво.

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Уже через несколько мгновений давний товарищ Орлова вывел «Каролину» вперед: Кузнецов пропал из поля зрения Артемия Панарина и с близкого расстояния вонзил шайбу в сетку ворот Шестеркина, отпраздновав гол своей фирменной птичкой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241397&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно гол Евгения стал решающим и победны. Впоследствии «ураганы» забили еще дважды, а у «Рейнджерс» не нашлось аргументов для убедительного ответа.

Для Кузнецова сегодняшняя шайба стала уже третьей за карьеру в матче Кубка Стэнли, который потенциально может стать решающим в серии плей-офф. Россиянин — всего лишь шестой действующий игрок НХЛ, кому удалось добиться подобного достижения. По этому показателю форвард «Каролины» повторил результат своего прекрасного друга и теперь уже бывшего одноклубника Александра Овечкина, с которым в 2018 году сотворил чемпионство для «Вашингтона». Столько же голов в аналогичном рейтинге в своем активе имеют Кори Перри (3), Патрик Кейн (3) и Крис Крейдер (3). Лучшим среди них остается Джо Павелски (4).

«Я благодарен быть частью этого. Когда мы выходили на третий период, было осознание того, что он может стать последним в сезоне. О этого чувства хотелось избавиться. Поэтому я рад, что мы победили», — сказал Кузнецов после матча.

Для «Каролины» задача по камбэк не изменилась — «ураганы» все еще находятся в шаге от вылета. Однако теперь счет в серии стал 3−2, и противостояние переезжает в Роли. Нет никаких сомнений в том, что атмосфера там будет поистине сумасшедшей, а при своих болельщиках Кузнецов и компания приложат все усилия для проведения седьмой игры.