Еще одна русская звезда в НХЛ! Америка ждет приезда героя «Спартака»

Еще одна русская звезда едет в НХЛ! Героя «Спартака» ждут в Америке | Источник: Спорт РИА Новости

Национальная хоккейная лига (НХЛ) пополнилась еще одним звездным российским игроком. Максим Цыплаков официально переходит в «Нью-Йорк Айлендерс». 25-летний форвард подписал с «островитянами» контракт новичка сроком на один год.

Россиянин выбрал Нью-Йорк, но отказался ехать к Панарину

Максим Цыплаков на протяжении последних нескольких лет считался талантливым и интересным российским хоккеистом, от которого ждали большого прогресса. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний россиянин стал одним из лучших игроков московского «Спартака» и всей КХЛ, в 76 матчах с учетом регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 51 балл (33 гола и 18 передач), являлся незаменимым членом команды Алексея Жамнова и принес «красно-белым» много пользы в прорывном для клуба сезоне.

О его возможном переезде в Северную Америку активно говорили уже зимой. За ним наблюдали скауты клубов НХЛ, с ним вели переговоры. СМИ сообщали, что к Цыплакову имеется интерес от более чем десяти команд главной хоккейной лиги мира. Хотя наставник «Спартака» относился к этим слухам не очень серьезно.

«Максим повзрослел, я знал его сильные и слабые стороны. Он делает то, что должен. Интерес из НХЛ? Я не знаю, что его 16 клубов хотят, как вы пишете. Знаю, что есть игроки, которых хотят 3−4 клуба задрафтовать в первом раунде. Но чтобы за одного игрока боролись 16 клубов… Не смешите меня. Для него это хорошо, на него обращают внимание», — сказал Алексей Жамнов на одной из пресс-конференций.

В последние несколько дней из Северной Америки активно доносились слухи о конкретном интересе к Цыплакову от «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс». Однако совершенно неожиданно контракт был подписан именно с «Айлендерс», которым руководит прославленный Патрик Руа. Причем, как утверждает журналист Итон Сирс, освещающий дела «островитян», переговоры с Максимом также вел другой клуб из Нью-Йорка — «Рейнджерс». По условиям однолетнего контракта новичка зарплата россиянина составит 925 тысяч долларов. «Айлендерс» приобретением Цыплакова намерены усилить глубину атакующей линии и задействовать его функции универсального форварда, способного сыграть как на фланге, так и в центре.

«Айлендерс» получили едва ли не бесплатно игрока, которого многие клубы НХЛ оценивали довольно высоко. Он заполнит нишу в глубине атаки. Это приобретение — маленький риск с высоким вознаграждением«, — высказался Стефен Рознер, еще один журналист, обозревающий жизнь “Айлендерс”.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iD_qN0eQDaU" title="Максим Цыплаков с ОТРИЦАТЕЛЬНОГО угла прямо в ДЕВЯТИНУ! Шикарный гол «Спартака»!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Переговоры со «Спартаком» ни к чему не привели

Ситуация, возникшая вокруг персоны Цыплакова, стремилась стать эпопеей. На протяжении последних месяцев в российских СМИ активно обсуждались взаимоотношения стороны игрока со «Спартаком». В московском клубе четко заявили о желании сохранить мощного форварда в своих рядах. Сам нападающий тоже был бы рад остаться в своей родной команде. Но, как это нередко бывает, на этом пути возник барьер в виде финансового вопроса.

Агент Цыплакова в диалоге с российскими журналистами открыто утверждал, что его клиент не получил от «красно-белых» того предложения, которое, по его мнению, форвард действительно заслуживал. Более того, в адрес «Спартака» обрушилась волна критики, связанная с тем, что руководство клуба якобы загнало хоккеиста в тупик и связало ему руки, сделав ему крайне высокое квалификационное предложение, лишив остальные клубы КХЛ возможности сделать Цыплакову оффершит. Таким образом, у хоккеиста был выбор либо пойти навстречу «Спартаку», либо уехать в Северную Америку.

По слухам, сторона форварда рассчитывала получить по новому контракту форварда с «красно-белыми» зарплату на уровне самого высокооплачиваемого игрока московской команды Николая Голдобина. В «Спартаке» же, как известно, политика зарплат достаточно строгая. Голдобин в ней как исключение — это Николай в прошедшем сезоне КХЛ доказал и своей рекордной результативностью. Цыплакову же предлагались иные деньги. Какие именно — информация разнится. В итоге консенсуса в переговорах стороны не достигли. Впрочем, двери перед своим воспитанником, как заявили в «Спартаке», столичный клуб не закрывает. Важно, что вопрос наконец-то можно считать закрытым, а российский хоккей получил возможность наблюдать за очередным своим талантом в лучшей лиге мира.