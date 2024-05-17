Панарин и Шестеркин стали еще ближе к чемпионству! Россияне избежали фиаско

Второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) складывается если не аномальным, то удивительным образом. Сразу три клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» — могли оперативно оформить себе выход в финал своей конференции, уложившись в пять матчей противостояния, но в итоге затянули с решением данной задачи. Особенно «ярко» проявили себя «Рейнджерс».

«Синерубашечники» к удивлению многих едва не «свипнули» «Каролину Харрикейнз». Однако выиграв первые три матча серии кряду, клуб из Нью-Йорка решил добавить интриги и едва не довел противостояние до семи встреч. Команда Питера Лавиолетта была очень близка к тому, чтобы упустить комфортное преимущество и оказаться на грани громкого фиаско.

Героизм Свечникова и сумасшедший сейв

После двух побед «Каролины» в предыдущих двух встречах было очевидно, что по возвращении серии в Роли на арене «Кейнз» будет царить сумасшедшая атмосфера. Прямо под стать коллективу Рода Бриндамора, который также нередко называют бандой придурков. Ожидания были не просто оправданы, а превзойдены. По итогам первых двух периодов «ураганы» вели со счетом 3:1. Все три шайбы были заброшены с участием российских звезд «Харрикейнз»:



Андрей Свечников оформил ассистентский дубль и провел свою девятую в карьере игру в плей-офф НХЛ с двумя набранными очками и более, поднявшись на второе место по этому показателю в истории франшизы. Также голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Орлов, у которого сегодня было чересчур много работы.

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«Рейнджерс» одну шайбу смогли отыграть, а затем едва не сократили отставание до минимума. В планы «синерубашечников» вмешался Джордан Мартинук, совершивший, наверное, самое яркое спасение всего второго раунда Кубка Стэнли-2024. Впрочем, оно в итоге никак не помогло «Каролине».

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Панарин и Шестеркин стали еще на шаг ближе к триумфу

По ходу всего регулярного сезона-2023/24 «Рейнджерс» приучили всех к тому, что являются командой с жестким характером и умением получать свое даже в критических ситуациях. Поэтому если кто-то думал, что 1:3 после двух периодов были для клуба из Нью-Йорка приговором, то сильно ошибался.

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Спасителями «синерубашечников» стали все те же лица:

Игорь Шестеркин — голкипер «Рейнджерс» моментально отреагировал на критику в свой адрес феноменальной игрой и целым рядом ярких и, что важнее, нужных сейвов. Если бы не несколько спасений российского вратаря в третьем периоде, когда «Каролина» имела реальные шансы увеличить отрыв в счете, то никакого камбэка «синерубашечников» не случилось бы;

— голкипер «Рейнджерс» моментально отреагировал на критику в свой адрес феноменальной игрой и целым рядом ярких и, что важнее, нужных сейвов. Если бы не несколько спасений российского вратаря в третьем периоде, когда «Каролина» имела реальные шансы увеличить отрыв в счете, то никакого камбэка «синерубашечников» не случилось бы; Артемий Панарин — Хлебушек не отметился результативными действиями в предыдущих двух матчах против «Каролины», и в обеих встречах «Рейнджерс» уступили. Сегодня российский форвард «синерубашечников» отметился двумя голевыми передачами и вышел на 12-е место в истории среди лучших российских ассистентов в плей-офф НХЛ, обогнав Валерия Каменского (35 передач) и сравнявшись с Вячеславом Козловым (37).

— Хлебушек не отметился результативными действиями в предыдущих двух матчах против «Каролины», и в обеих встречах «Рейнджерс» уступили. Сегодня российский форвард «синерубашечников» отметился двумя голевыми передачами и вышел на 12-е место в истории среди лучших российских ассистентов в плей-офф НХЛ, обогнав Валерия Каменского (35 передач) и сравнявшись с Вячеславом Козловым (37). Крис Крайдер — за один третий период американский нападающий «Рейнджерс» забросил три шайбы, перевернул ход встречи с ног на голову и стал всего лишь третьим в истории франшизы игроком, оформившим хет-трик в одном периоде матча плей-офф НХЛ.

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4−2 — «Рейнджерс» избежали громкого провала и довели начатое до победы в серии, став первым клубом-участником полуфинала Кубка Стэнли-2024. Команда Питера Лавиолетта стала первой в НХЛ за последние девять лет, которая в качестве обладателя Президентского кубка дошла до полуфинала плей-офф. Последним клубом с аналогичным достижением был… «Нью-Йорк Рейнджерс», в финале Восточной конференции 2015 года уступивший «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3−4). Теперь же соперником «синерубашечников» в споре за выход в финал турнира может стать еще один клуб из штата Флорида — «Пантерз», которые находятся в одной победе от выхода в следующий раунд.