«Торонто» объявил нового главного тренера

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Крейга Беруби.

Он сменил отправленного в отставку 9 мая Шелдона Кифа. В текущем сезоне «Торонто» выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в семи матчах «Бостон Брюинз».

Предыдущим клубом 58-летнего Беруби был «Сент-Луис Блюз», который он возглавлял на протяжении шести сезонов, в 2019 году специалист привел команду к первому в истории Кубку Стэнли. С 2013 по 2015 год он был главным тренером «Филадельфии Флайерз».