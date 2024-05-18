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08:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» объявил нового главного тренера

Клуб НХЛ «Торонто» назначил Крейга Беруби на пост главного тренера.

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Крейга Беруби.

Он сменил отправленного в отставку 9 мая Шелдона Кифа. В текущем сезоне «Торонто» выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в семи матчах «Бостон Брюинз».

Предыдущим клубом 58-летнего Беруби был «Сент-Луис Блюз», который он возглавлял на протяжении шести сезонов, в 2019 году специалист привел команду к первому в истории Кубку Стэнли. С 2013 по 2015 год он был главным тренером «Филадельфии Флайерз».

За свою игровую карьеру Беруби провел 17 сезонов в НХЛ за «Филадельфию», «Торонто», «Калгари», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». В 1054 матчах регулярных чемпионатов он набрал 159 (61+98) очков и 3149 минут штрафа.

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