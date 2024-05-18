Бобровский творит чудеса! Теперь его ждет битва с Панариным и Шестеркиным

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определилась первая пара полуфиналистов Кубка Стэнли-2024. «Флорида Пантерз» все-таки довела до победы спор с «Бостон Брюинз», переиграв «мишек» в шестом матче серии. «Пантеры» выкинули «Брюинз» из плей-офф второй сезон кряду.

С этой задачей команда Пола Мориса могла справиться и раньше, но позволила соперникам продлить ход противостояния на одну игру. Все решилось в Бостоне, где «Флорида» выиграла уже шестую встречу подряд с учетом прошлогоднего турнира. Эта битва получилась максимально драматичной.

«Бостон» открыл счет уже в первом периоде, когда Павел Заха красивым приемом распечатал ворота Сергея Бобровского перед самым перерывом. Впоследствии российский голкипер не дал оппонентам ни шанса на успех и суммарно совершил 22 сейва. Ряд из них — яркие и эффектные. Все как умеет прославленный русский вратарь. Именно Бобровский был и остается ключевой фигурой «пантер» как в сегодняшнем матче (пусть он и был признан только второй звездой встречи), так и по ходу всего турнира.

На гол «Бостона» гости из Санрайза ответили дважды. Сначала Антон Лунделль восстановил статус-кво в середине матча, а затем Густав Форслинг на последних минутах основного времени встречи застал врасплох Джереми Свеймана. У американского вратаря «Брюинз» получилась славная дуэль с Бобровским, и сегодня он также неоднократно выручал свою команду, но в самый ответственный момент не сдюжил. Решающий гол всей серии стал результатом его ошибки. Свейман справился с легким набросом от все того же Лунделля, но не увидел момент добивания от Форслинга, и шайба предательски проскочила у голкипера «Бостона» под блином в ближний угол. Болельщики «мишек» даже не сразу поняли, что произошло.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P4Ps-S5sBIc" title="GOTTA SEE IT: Gustav Forsling Rips One Past Jeremy Swayman For Winner" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2:1 в матче и 4−2 в серии — «Флорида» второй сезон подряд сыграет в финале Восточной конференции. Теперь соперниками «Пантерз» станут «Нью-Йорк Рейнджерс», которые накануне одолели «Каролину Харрикейнз». За всю историю команды встречались в плей-офф лишь однажды — в 1997 году победу в пяти матчах добыли «Рейнджерс».

Их новая битва обещает быть поистине яркой: Сергей Бобровский против Игоря Шестеркина, Владимир Тарасенко против Артемия Панарина. Эта серия станет дуэлью лучших российских вратарей (и всего мира — тоже), а также встречей старых друзей. Бобровский и Тарасенко в разные периоды карьеры играли вместе с Панариным в НХЛ, но все это время их объединяла крепкая дружба. О ней на период спора за право выйти в финал Кубка Стэнли-2024 товарищам придется забыть.