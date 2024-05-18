«Даллас» обыграл «Колорадо» в серии и стал первым финалистом Западной конференции

Во втором периоде счет открыл форвард хозяев Микко Рантанен. Гости отыгрались благодаря голу Джейми Бенна в третьем периоде. Голевую передачу отдал российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал четвертую победу в серии (4−2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ. В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3−2 в серии).