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09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Даллас» обыграл «Колорадо» в серии и стал первым финалистом Западной конференции

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ.

Колорадо
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Во втором периоде счет открыл форвард хозяев Микко Рантанен. Гости отыгрались благодаря голу Джейми Бенна в третьем периоде. Голевую передачу отдал российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Мэтт Дюшен.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал четвертую победу в серии (4−2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ. В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3−2 в серии).

Колорадо
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Даллас
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