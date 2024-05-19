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05:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Коннор Макдэвид повторил достижение Никиты Кучерова в розыгрышах Кубка Стэнли

В шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В начале третьего периода хозяева впереди — 4:1. Счёт в серии 3−2 в пользу гостей.

В составе «нефтяников» ассистентский дубль оформил Коннор Макдэвид, благодаря чему в третьем подряд плей-офф сумел достичь отметки в 20 очков. Канадский форвард повторил достижение целого ряда игроков по продолжительности серии из сезонов с 20+ очками в плей-офф НХЛ.

На протяжении трёх сезонов подряд этой отметки также достигали Ги Лефлёр (1977 — 1979), Денис Потвен (1981 — 1983), Марк Мессье и Яри Курри (оба — 1983 — 1985), дважды Уэйн Гретцки (1983 — 1985, 1987 — 1989) и Никита Кучеров (2020 — 2022).

Рекорд НХЛ делят трое игроков с серией из четырёх сезонов — это Брайан Троттье и Майк Босси (оба — 1980 — 1983), а также Сергей Фёдоров (1995 — 1998).

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