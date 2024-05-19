«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке
В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».
В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».
Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3−3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).
Таким образом «Эдмонтон» провёл уже 11 матчей в текущем плей-офф. За указанный отрезок игр в составе «Ойлерз» пять хоккеистов набирали в среднем одно или больше очков за матч. Этот результат является вторым в истории и первым в XXI веке. На указанном отрезке игр лишь представительство хоккеистов «Бостона» (1972 год) и дважды — «Эдмонтона» (1983 и 1985) было большим — по шесть игроков.
В указанный список игроков «Эдмонтона» входят: Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.
Решающий седьмой матч серии плей-офф между «Ойлерз» и «Кэнакс» состоится в Ванкувере в ночь с 20 на 21 мая мск. Его победитель в финале Западной конференции сыграет с «Даллас Старз».