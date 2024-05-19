«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке

Таким образом «Эдмонтон» провёл уже 11 матчей в текущем плей-офф. За указанный отрезок игр в составе «Ойлерз» пять хоккеистов набирали в среднем одно или больше очков за матч. Этот результат является вторым в истории и первым в XXI веке. На указанном отрезке игр лишь представительство хоккеистов «Бостона» (1972 год) и дважды — «Эдмонтона» (1983 и 1985) было большим — по шесть игроков.