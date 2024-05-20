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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Задорова ненавидят на родине. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник в мире

Никита прошёл через поток злости, насмешек и издевательств, а теперь тащит «Ванкувер» к Кубку Стэнли и переигрывает Макдэвида.

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Задоров стал лидером Ванкувера, анализ игры скандального защитника, вклад в успех в серии плей-офф НХЛ с Эдмонтоном | Источник: AP 2023

Играть, несмотря на ненависть, — это смелость. Играть хорошо, несмотря на ненависть, — это мастерство.

Именно сейчас и первое, и второе демонстрирует Никита Задоров. Как бы вы к нему ни относились, этот человек на данный момент — лучший российский защитник в мире! Как так получилось?

Ещё в сентябре 2023 года Задоров стал самым ненавидимым российским хоккеистом на своей родине. В скандальном интервью… да вы и так знаете, повторяться не будем. Примечательно, что, несмотря на ряд спорных для общественности мыслей, он не отказывался от России и от национальной команды, как многие ошибочно считают. Никита говорил, что играть за сборную России — кайф. Но его всё равно возненавидели.

В ноябре 2023-го ситуация усугубилась. Защитник практически отказался играть за «Калгари», не раз выступая с критикой команды в интервью. Никита добился своего, заполучив обмен в «Ванкувер». К тому моменту он отыграл всего 21 матч чемпионата за «Флэймз», набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-6» и едва ли восторгая публику своей игрой.

Да и нельзя сказать, что многое изменилось после перехода в стан «Кэнакс». Статистикой Задоров не блистал (за «косаток» в регулярке у него 54 матча и 14 (5+9) очков при показателе полезности «+6»), ещё и время от времени попадал в хайлайты своей жёсткой, а иногда и грубой игрой. Трижды он завершал встречи с 17 минутами штрафа, ещё в паре матчей хватал «пятёрки». И суммарно показал лучший результат в карьере по количеству штрафных минут в регулярке — 125.

Многие болельщики в нашей стране посмеивались над Никитой. Общий фон вокруг его личности был крайне негативным. И за этой ненавистью как-то из виду совсем ушло, что Задоров-то застолбил за собой место в топ-4 защитной линии одной из лучших команд чемпионата, до последнего боровшейся за Президентский кубок с «Рейнджерс», и регулярно играл по 17−18 минут, войдя по этому показателю в топ-10 игроков «Кэнакс».

Но после старта плей-офф игнорировать выступление соотечественника уже не было ни шанса.

На старте серии первого раунда с «Нэшвиллом» Задоров набрал сразу два очка, в первом матче оформив ассист, а во втором забросив единственную шайбу «Ванкувера». Но что он сотворил в пятой встрече…

Российский защитник подобрал шайбу в своей зоне, обыграл одного соперника, убежал от второго и неожиданно бросил с острого угла — гол! Игрок обороны сотворил настоящий шедевр.

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Конечно, в обоих матчах, когда Задоров забивал, «Кэнакс» проигрывали. Но это говорит не о каком-то проклятии. Это говорит лишь о том, что Никита смог взять на себя инициативу, когда его одноклубники ничего не могли сделать.

Защитник стал лидером «Ванкувера», успевал помогать нападению, отыгрывал в обороне и даже залезал под кожу своим соперникам. Его манера игры породила ненависть фанатов «Нэшвилла».

«Ненависть болельщиков соперника на выездных встречах? Это отличается от домашних матчей, но мне нравится и то, и другое. Это круто, когда все ненавидят тебя, когда ты выходишь на лёд, и фанаты освистывают тебя», — сказал Задоров после второй встречи.

Но лучше всего расцвет Никиты проявился уже в серии второго раунда с «Эдмонтоном».

Уже в первом матче с «нефтяниками» россиянин внёс свой вклад в общий успех, классным броском от синей завершив камбэк «косаток» с 1:4, а спустя всего 39 секунд отдав ассист на победный гол. Он повторил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных защитником за первые семь встреч со старта плей-офф.

В следующем матче Задоров опять забил. Да ещё как! Подобрал шайбу на своей синей, убежал в прорыв по флангу и бросил с острого угла. И опять залетело!

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И этот гол тоже стал рекордным. Никогда ранее в истории «Ванкувера» защитник не забрасывал четыре шайбы в первых восьми матчах плей-офф.

Что ещё важнее, Задоров проявлял себя не только в атаке и защите. Никита активно залезал под кожу соперникам. Прежде всего от него досталось Эвандеру Кейну, который отказался от драки с россиянином во втором матче. В следующей встрече защитник выбил дух из нападающего «Эдмонтона», мощно хитанув того и отправив на лавку.

Тогда же Задоров попытался вывести из равновесия главную звезду «Ойлерз» Коннора Макдэвида, сильно ударив канадского гения в спину клюшкой уже после сирены и свалив его с ног. За это НХЛ оштрафовала защитника.

В четвёртом матче Никита продолжил кошмарить соперников. Он залез под кожу тому же Кейну, достав того ударами исподтишка и ехидной гримасой в ответ на недовольства. В шестой встрече они и вовсе наконец подрались, получив удаления до конца встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задоров выводил из равновесия игроков и фанатов «Ойлерз» и за пределами площадки. Чего только стоит его небольшой комментарий после матча: «В Эдмонтоне здорово играть, у них отличные болельщики, упорные ребята. Но, честно говоря, кроме хоккея, в городе и смотреть-то особо нечего».

Идеальная шпилька в адрес соперника!

Уже на этом моменте можно было бы завершить полную хронологию и обсуждение Задорова. Казалось бы, идеальный антигерой, не так ли?

Да, это действительно так, но есть и более важные показатели. Задоров прямо сейчас — пятый бомбардир «Ванкувера» в плей-офф (4+4) и третий по показателю полезности («+3»). А больше на льду проводят только четыре игрока «Кэнакс». Никита в среднем играет ровно 20 минут.

Иными словами, сейчас Задоров хорош вообще во всём. Ну ладно, не во всём. Ведь в чём-то он очень хорош. И спорить с этим просто глупо. Никита отлично подключается к атаке, он шикарно справляется с обязанностями в защите, берёт игру на себя, когда команда ничего не может придумать. Он продолжает играть в силовой манере и активно выводит соперников, зажигая товарищей и давая «Ванкуверу» больше шансов на выход в финал конференции.

После массы ненависти и злобы, которая на него вылилась в начале сезона, после насмешек и издевательств в ходе регулярки Задоров нашёл свою команду, смог подстроиться под требования нового тренера, преобразился и завоевал законное место в одной из сильнейших команд сезона.

Как бы вы ни относились к Никите, отрицать высокий уровень его игры просто глупо.

Прямо сейчас Задоров — лучший российский защитник в мире. И, возможно, один из лучших российских хоккеистов всего сезона.

Настало время взглянуть на Никиту иначе.

Владимир Лаевский

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