Бобровский и Шестёркин вошли в топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN
Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил топ-10 главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли.
Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил топ-10 главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли.
Список составлялся по результатам опроса журналистов.
В топ-10 вошли два российских хоккеиста — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (10 место) и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (2).
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Леон Драйзайтль («Эдионтон Ойлерз»);
2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
3. Эван Бушар («Эдионтон Ойлерз»);
4. Джейк Эттингер («Даллас Старз»);
5. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
6. Миро Хейсканен, («Даллас Старз»);
7. Уайатт Джонстон, («Даллас Старз»);
8. Мэттью Ткачук, («Флорида Пантерз»);
9. Коннор Макдэвид, («Эдионтон Ойлерз»)
10. Сергей Бобровский, («Флорида Пантерз»).