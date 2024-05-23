Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Канада
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швейцария
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швеция
Финляндия
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Рейнджерс
Флорида
21.05
Ванкувер
Эдмонтон
19.05
Эдмонтон
Ванкувер
18.05
Колорадо
Даллас
ОТ
18.05
Бостон
Флорида
17.05
Ванкувер
Эдмонтон
17.05
Каролина
Рейнджерс
16.05
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский и Шестёркин вошли в топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил топ-10 главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли.

Флорида
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Бобровский и Шестёркин вошли в топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN | Источник: Чемпионат.com

Список составлялся по результатам опроса журналистов.

В топ-10 вошли два российских хоккеиста — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (10 место) и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (2).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Леон Драйзайтль («Эдионтон Ойлерз»);
2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
3. Эван Бушар («Эдионтон Ойлерз»);
4. Джейк Эттингер («Даллас Старз»);
5. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
6. Миро Хейсканен, («Даллас Старз»);
7. Уайатт Джонстон, («Даллас Старз»);
8. Мэттью Ткачук, («Флорида Пантерз»);
9. Коннор Макдэвид, («Эдионтон Ойлерз»)
10. Сергей Бобровский, («Флорида Пантерз»).

Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь