«Мне необязательно его бить». Панарин и Бобровский: большая дружба и спор за финал Кубка Стэнли | Источник: USA Today Sports

Российский след

«Рейнджерс» и «Флорида» обещают увлекательное противостояние. Игра этих клубов-претендентов в чем-то может получиться даже интереснее финала Кубка Стэнли.

Команда Питера Лавиолетта после рекордов в регулярном чемпионате без лишних матчей прошла «Вашингтон» и с третьей попытки закрыла серию с «Каролиной». Ньюйоркцы во второй раз за три сезона в финале конференции, но теперь на этом останавливаться вроде как рано. Команде Пола Мориса — определенно тоже. Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли этой весной выбили соседей из «Тампы» и снова прошли «Бостон».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал конференции, 25.05.2024, 3:00 Рейнджерс - Флорида -

Дополнительный интерес в серии «Рейнджерс» и «Флориды» проявляется в разных противопоставлениях — линий, звеньев, игроков. Здесь прямое пересечение на льду или сравнение статистики, впечатления. С россиянами есть несколько доступных сюжетов.

Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский — два топ-вратаря и обладателя «Везина Трофи», игра которых должна давать командам необходимую кубковую надежность. Оба провели две серии без замен. Голкипер «Рейнджерс» вернулся на высочайший уровень после не самой безупречной регулярки. Его старший коллега из «Флориды» остается на пике вторую весну подряд и уже подарил спасение плей-офф или года.

Артемий Панарин после серии с двумя чемпионами из молодежки-2011 Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым теперь в том числе соревнуется с капитаном той золотой сборной — Владимиром Тарасенко. Год назад Панарин и Тарасенко пытались реализовать кубковую попытку в Нью-Йорке вместе, теперь дальше пройдет только один из ярких десятых номеров. Кто-то ждет от русской звезды «Рейнджерс» большего блеска в плей-офф, Артемий в любом случае придает команде нужный импульс, генерирует опасность в равных составах и большинстве, провел четыре победных гола. Чемпион-2019 из «Сент-Луиса» сохраняет надежду дойти до вершины еще раз, Владимир влился в ведущее звено «Пантерз» с Александром Барковым.

Для Панарина есть еще вариант соперничества с другим соотечественником — защитником Дмитрием Куликовым. И для любого полевого игрока «Рейнджерс» и «Флориды» настоящий вызов — как пробить вратарей Бобровского и Шестеркина. Причем в случае с Артемием в этой задаче, помимо спортивного, есть много личного. Близкие отношения в жизни и конкуренция в плей-офф — это целый сюжет, о котором два друга рассказали сайту НХЛ.

«Он не такой серьезный русский, как часто бывает»

Для Панарина и Бобровского главная серия Восточной конференции — определенно особенная история. 32-летний форвард и 35-летний вратарь сильно сдружились в «Коламбусе», в котором вместе провели два сезона с 2017-го до 2019 года. Теперь Сергей может разрушить мечту Артемия о первом в карьере финале Кубка Стэнли. Нападающий говорит, что старается не обращать внимания на личное противостояние с голкипером. Но совершенно игнорировать его тоже вряд ли возможно.

Россияне стали близким друзьями после обмена Панарина в «Блю Джекетс» из «Чикаго». Форвард является крестным отцом двухлетней дочери вратаря Каролины. Жены хоккеистов близко и часто общаются. Несколько лет они вместе проводили отпуск. Североамериканские журналисты уверены: нападающий намного лучше мог раскрыть тему дружбы с Бобровским на русском языке, но в любом случае постарался это сделать на английском.

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«Он мой лучший друг в хоккее. Главное — он невероятный парень, отличный человек. Мы можем говорить о чем угодно весь день, можем рассказывать друг другу что угодно. Некоторые люди вроде как просто говорят “Хей”, могут обсудить пару вещей с тобой, а с ним мы можем говорить о хорошем, о плохом, вообще не важно. Это очень честные отношения, так скажу», — заметил Артемий.

Панарин и Бобровский вместе играли в сборной России на чемпионатах мира в 2015-м и 2016 году. Но тогда они не общались и плохо знали друг друга. По сути, единственная вещь, которая была им точно известна на момент переезда форварда в Коламбус, что они — соотечественники.

«Когда меня обменяли в “Коламбус”, я был несколько расстроен, потому ни с кем не говорил. Но потом мы впервые встретились и пообщались, наши жены — тоже. Мы просто начали чувствовать очень интересную химию», — сказал Артемий.

Капитаном «Коламбуса» в то время был форвард Ник Фолиньо. Американец заметил, что россияне параллельно проходили важные этапы жизни — встречались с будущими супругами, думали о женитьбе и детях. По его мнению, такие моменты еще больше сблизили двух сильных хоккеистов и соотечественников из одной команды.

«Когда я пришел в команду, в ней играли Федор Тютин и Артем Анисимов, а потом клуб начал расставаться с этими парнями. Думаю, Бобу стало немного одиноко. Это было на пользу Бобу, потому что он начал больше общаться с другими ребятами из команды, не имея того уровня комфорта, а появление Панарина, как считаю, помогло ему расцвести. Я заметил большую разницу в том, как изменился Боб, потому что Хлеб — такой беспечный парень. Он не такой серьезный русский, как часто бывает, особенно для суперзвезды. Он действительно радостный, любящий жизнь и людей», — сказал Фолиньо.

Экс-капитан «Коламбуса» отметил, что соперничество Панарина и Бобровского добавляло эмоций на тренировках. Артемий после голов вратарю развивал навыки эффектных празднований. Сергей отвечал форварду после классных спасений. В любом случае оба заводили друг друга и немало веселились. Вдобавок бывший вратарь «Филадельфии» с опытом пяти сезонов в «Блю Джекетс» стал гидом для форварда и словно взял его под свое крыло. Голкипер показал свои лидерские и человеческие качества, а Хлебушек оценил это.

«Интересно, о чем сможем поговорить летом»

Панарин и Бобровский покинули «Коламбус» в статусе неограниченно свободных агентов, а перед этим пошумели в первом раунде Кубка Стэнли-2019. В четвертьфинале конференции «Блю Джекетс» в четырех матчах выбили «Тампу», которая затем стала настоящей командой-династией. Два россиянина не исключали варианта с продолжением карьеры в одном клубе. Сообщалось об интересе к обоим со стороны «Пантерз», и Сергей захотел переехать в Южную Флориду, а Артемий подписал контракт с «Рейнджерс».

«Думаю, нам было очень тяжело попасть в одну команду. Все закончилось так, как закончилось. Я думаю, мы оба счастливы. Я счастлив здесь, а он счастлив там. Реальность такова, что оказались в хорошем положении, жизнь продолжается», — сказал Бобровский.

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Панарин с «Рейнджерс» прошлой весной рано вылетел из плей-офф после серии первого раунда с «Нью-Джерси». Когда форвард отошел от разочарования, сильно переживал за Бобровского на пути «Флориды» к финалу Кубка Стэнли.

«Я ему не писал поначалу, но после того, как они выигрывали раунд, мы разговаривали друг с другом, с женами, о семейных делах. Я старался не беспокоить, просто радовался за него, когда он побеждал и дошел до финала», — сказал Панарин.

В этом сезоне два россиянина очень важны для своих команд. Панарин провел прорывной сезон в «Рейнджерс» с 120 очками (49 голов, 71 передача) в 82 матчах регулярного чемпионата, обновил личные достижения по заброшенным шайбам и баллам за результативность. В двух раундах плей-офф форвард набрал 11 (4+7) очков в 10 играх и является одним из лучших бомбардиров команды с двумя ведущими тройками. Бобровский после возвращения на высочайший уровень прошлой весной входит в число лидеров по статистическим показателям среди вратарей лиги в регулярке и Кубке Стэнли.

Два друга до встречи в финале конференции общались после первого раунда, но речь снова шла больше о семье и жизни. Теперь оба не собираются контактировать до окончания серии — конечно, за пределами льда.

«Обсуждали простые вещи: как дела, как команда. Но на самом деле я бы сказал, что о хоккее было процента три. Теперь интересно представить, о чем мы сможем поговорить летом после этого, но в игре никто не думает о таком. Он не думает обо мне, а я не буду думать о нем. Я просто стараюсь забить, а он просто старается отразить бросок. А поскольку он вратарь, мне необязательно его бить», — сказал Панарин.

Рукопожатие команд после окончания противостояния «Рейнджерс» и «Флориды» обещает быть не менее интригующим, чем игра. Наверное, сторонние зрители не будут против, если серия затянется. Другой финалист определится в западной паре «Далласа» и «Эдмонтона». «Старз» с Евгением Дадоновым уже выбили чемпионов двух предыдущих лет — «Вегас» и «Колорадо», теперь постараются пройти команду лучшего игрока современности Коннора Макдэвида.

В розыгрыше Кубка Стэнли сейчас нет клубов, которые были чемпионами в этом веке. «Флорида» еще ни разу в своей истории не брала главный трофей НХЛ, «Даллас» сделал это раз — в 1999 году. «Рейнджерс» не становились чемпионами с 1994 года (до четвертого титула клуб из Оригинальной шестерки не побеждал больше 50 лет), «Эдмонтон» — с 1990-го (собрал пять кубков за семь лет).

Кто-то из этой четверки прервет долгое ожидание. Но сначала ответят на вопрос, кто сыграет в финале.