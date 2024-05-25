Мэру Ванкувера пришлось поднять флаг «Эдмонтона» над мэрией из-за проигранного спора
Над мэрией Ванкувера подняли флаг «Эдмонтон Ойлерз».
Ванкувер
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Над мэрией Ванкувера подняли флаг «Эдмонтон Ойлерз».
Такое действие совершил мэр Ванкувера Кен Сим. Градоначальник выполнил условие проигранного спора с мэром Эдмонтона Амарджитом Саухи.
Чиновники заключили пари на результат серии плей-офф Кубка Стэнли между «Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».
В итоге «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 4−3.
«Пари есть пари… Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», — написал Кен Сим в соцсетях.
Согласно условиям пари мэр Ванкувера также должен надеть свитер «Ойлерз» и сделать благотворительное пожертвование.