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10:21 (мск), источник: Sport24

Мэру Ванкувера пришлось поднять флаг «Эдмонтона» над мэрией из-за проигранного спора

Над мэрией Ванкувера подняли флаг «Эдмонтон Ойлерз».

Ванкувер
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Во время загрузки произошла ошибка.

Такое действие совершил мэр Ванкувера Кен Сим. Градоначальник выполнил условие проигранного спора с мэром Эдмонтона Амарджитом Саухи.

Чиновники заключили пари на результат серии плей-офф Кубка Стэнли между «Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».

В итоге «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 4−3.

«Пари есть пари… Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», — написал Кен Сим в соцсетях.

Согласно условиям пари мэр Ванкувера также должен надеть свитер «Ойлерз» и сделать благотворительное пожертвование.

Ванкувер
2:3
0:0, 0:3, 2:0
Эдмонтон
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