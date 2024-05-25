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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» отыграться в серии против «Флориды»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.

Рейнджерс
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду Пантерз» во втором матче серии ½ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Рейнджерс» отличились Винсент Трочек (5-я минута), которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, и Барклай Гудроу (75), забросивший победную шайбу в овертайме. Единственный гол «Флориды» забил Картер Верхаг (19).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27 по своим воротам и был признан второй звездой матча. На счету голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 28 сейвов после 30 бросков и звание третьей звезды матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующая игра пройдет в Санрайзе вечером 26 мая.

Рейнджерс
2:1ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Флорида
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