Банда Панарина прервала серию Бобровского. Магии русского вратаря уже мало?

Первый матч финальной серии Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» по своему сценарию привел к двум ключевым выводам:

Сергей Бобровский великолепен;

атака «Рейнджерс» вместе с Артемием Панариным ушла в спячку.

Действительно, работы у звездного вратаря «Пантерз» было немного. Но с той, что в итоге возникала у ворот российского голкипера, он справился на пять баллов и оставил свои владения в неприкосновенности.

Вторая глава битвы за выход в финал Кубка Стэнли, которая вновь прошла в Нью-Йорке, очевидно приобрела заметные изменения по сравнению с первой. Теперь «Рейнджерс» проявили свою атакующую мощь и с первых же минут матча устремились пробить Бобровского. В плане желания и нацеленности на чужие ворота «синерубашечники» наконец-то напоминали самих себя и показали, что произошедшее в первой встрече серии — всего лишь неприятная случайность.

Чтобы достичь своей цели, «Рейнджерс» хватило менее пяти минут. Артемий Панарин эффектно вошел в зону, оставил шайбу Винсенту Трочеку, а тот пусть и не без доли удачи, но все же нашел с противоположного края Адама Фокса. Звездный защитник «синерубашечников» передачей на свободный угол вернул снаряд Трочеку, которому осталось попасть по пустым воротам. Бобровский оказался бессилен в этой ситуации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kLCtJkMn0uo" title="Rangers' Vincent Trochek Scores Off Beauty Feed From Adam Fox And Wild Scrum Breaks Out" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин, поучаствовав в этом голе, добился очередного исторического достижения. Артемий отметился 38-й голевой передачей в своей карьере в рамках плей-офф НХЛ и по этому показателю опередил Вячеслава Козлова, поднявшись на 12-е место в списке лучших российских ассистентов в матчах Кубка Стэнли. Следующая цель Хлебушка — Евгений Кузнецов (40 передач). Рекорд среди россиян удерживает Сергей Федоров, оформивший 124 ассиста в 183 играх в плей-офф НХЛ.

«Пантерз», впрочем, были готовы к подобному натиску «Рейнджерс» и оказывали этому соответствующее сопротивление. Бобровский без оглядки на пропущенную шайбу продолжал тащить, оборона «Флориды» вместе с Дмитрием Куликовым всякий раз принуждала соперника уходить от хоккея к силовой борьбе, а нападающие «пантер» не давали расслабляться Игорю Шестеркину. К концу первого периода не сдюжил и российский вратарь «Рейнджерс».

«Флорида» под занавес первой 20-минутки получила право на розыгрыш «лишнего» и этой возможностью воспользовалась. Не потребовалось даже никаких замысловатых розыгрышей: Картер Верхаге просто продвинулся по периметру слота и нанес неотразимый бросок.

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После результативного первого периода казалось, что остальные два окажутся соответствующими. Но в плане результативности они в прямом смысле слова ушли в ноль: «Рейнджерс» и «Пантерз» вели все больше борьбы, а Шестеркин с Бобровским не давали повода усомниться в своем мастерстве. Все решил всего лишь один момент, случившийся уже в овертайме.

Обе команды действовали предельно осторожно и аккуратно. Настолько, что риск продлить игру до второй дополнительной 20-минутки, как это произошло во вчерашнем матче между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» (3:2 ОТ), был достаточно велик. Но Барклай Гудроу был против. Опытный американский форвард, который еще по временам выступления за «Тампа-Бэй Лайтнинг» знает, что такое победы в плей-офф НХЛ, вышел из тени и заставил стоять на ушах весь Нью-Йорк. Его бросок из зоны левого круга вбрасывания был очевиден и предсказуем, но Бобровский попросту не увидел момента броска.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AS_-kQBn1gA" title="Gotta See It: Goodrow Wins It For New York With Beauty Top-Shelf Snipe" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для российского голкипера «Пантерз» голом Гудроу прервалась мощная серия, которая брала свое начало еще со времен его выступления за «Коламбус Блю Джекетс» и насчитывала 12 побед в овертаймах в Кубке Стэнли подряд. «Флорида» же уступила в овертайме плей-офф НХЛ впервые после 11 побед подряд с 2021 года. Тем не менее Бобровский с 28 сейвами вошел в тройку звезд матча, разместившись позади Шестеркина.

Как итог — 2:1 в матче, и «Рейнджерс» сравнивают счет в серии (1−1). Противостояние продолжится на домашней площадке «Флориды».